Новые правила для водителей: кому придется обновлять удостоверения каждые 5 и 15 лет

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Недилько Ксения
Кабинет Министров Украины внес изменения в правила получения водительских прав и допуска людей к управлению автомобилями. Как пояснил Министр внутренних дел Игорь Клименко, главная задача такого решения — шаг за шагом приблизить украинское законодательство к нормам Европейского Союза, а также сделать движение на дорогах более безопасным.
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Теперь продолжительность действия водительского документа напрямую будет зависеть от того, каким транспортом управляет человек.
Для тех, кто управляет большими машинами или автобусами, правила будут строже. Для категорий С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е и Т документы будут выдаваться только на более короткий период.
Обновление прав станет тесно связанным с проверкой физического состояния вождей. Когда в Украине снова будут введены обязательные медицинские осмотры при замене документов, регулярный контроль здоровья раз в 15 лет превратится в важный инструмент контроля. Это привычная практика в Европе и поможет избежать аварий.
Особый контроль ждет тех, кто зарабатывает перевозками, ведь они отвечают за жизнь многих пассажиров и большие грузы. Они будут менять карты каждые 5 лет и каждый раз обязательно будут проходить врачей.
Несмотря на серьезные изменения, водителям не стоит паниковать из-за замены документов или дополнительных проверок знаний. В Министерстве успокоили граждан и назвали две важные детали:
Новые правила начнут официально действовать сразу после того, как правительственное постановление будет опубликовано в государственных изданиях.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что эксперты назвали перечень обязательных проверок автомобиля, которые помогут избежать поломок, аварий и дорогостоящего ремонта во время летнего путешествия.