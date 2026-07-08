Новые правила для водителей: кому придется обновлять удостоверения каждые 5 и 15 лет

Кабинет Министров Украины внес изменения в правила получения водительских прав и допуска людей к управлению автомобилями. Как пояснил Министр внутренних дел Игорь Клименко, главная задача такого решения — шаг за шагом приблизить украинское законодательство к нормам Европейского Союза, а также сделать движение на дорогах более безопасным.

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Теперь продолжительность действия водительского документа напрямую будет зависеть от того, каким транспортом управляет человек.

"15 лет – для водителей мотоциклов и легковых автомобилей", – отметил глава МВД, перечисляя категории А1, А, В, В1 и ВЕ.

Для тех, кто управляет большими машинами или автобусами, правила будут строже. Для категорий С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е и Т документы будут выдаваться только на более короткий период.

"5 лет – для водителей грузового и пассажирского транспорта", – подчеркнул Игорь Клименко.

Обновление прав станет тесно связанным с проверкой физического состояния вождей. Когда в Украине снова будут введены обязательные медицинские осмотры при замене документов, регулярный контроль здоровья раз в 15 лет превратится в важный инструмент контроля. Это привычная практика в Европе и поможет избежать аварий.





Особый контроль ждет тех, кто зарабатывает перевозками, ведь они отвечают за жизнь многих пассажиров и большие грузы. Они будут менять карты каждые 5 лет и каждый раз обязательно будут проходить врачей.

Несмотря на серьезные изменения, водителям не стоит паниковать из-за замены документов или дополнительных проверок знаний. В Министерстве успокоили граждан и назвали две важные детали:

Все бессрочные или длительные права, которые люди получили раньше, останутся в силе до того дня, который на них написан.

Когда придет время планово менять карту через 5 или 15 лет, снова идти на экзамены в сервисный центр не придется (если этого не будут отдельно требовать другие законы).

Новые правила начнут официально действовать сразу после того, как правительственное постановление будет опубликовано в государственных изданиях.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что эксперты назвали перечень обязательных проверок автомобиля, которые помогут избежать поломок, аварий и дорогостоящего ремонта во время летнего путешествия.