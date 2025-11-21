Нові квитанції за техобслуговування газових мереж: що змінилося та чому відмовитися неможливо

Частина українців уже отримала третю платіжку, яка стосується технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Цей платіж запроваджено торік, і він є обов’язковим для всіх співвласників будинків, адже регламентує безпеку газопостачання. Йдеться не про нову ініціативу операторів, а про вимогу законодавства, що встановлює регулярні перевірки стану мереж. Про це пише видання "На пенсії".

Українцям масово надходить третя платіжка за газ

До традиційної оплати за газ і його розподіл додається окремий платіж за планове обслуговування. Його розмір залежить від технічних характеристик будинку, віку мереж, кількості квартир та фактичного обсягу робіт. Конкретну суму фіксують після формування технічного паспорта газової системи.

Періодичність перевірок також визначена нормативами. У новіших будинках, де мережам менше ніж 25 років, огляди проводять раз на п’ять років. Системи, що експлуатуються довше, перевіряють кожні три роки. Такі огляди дозволяють своєчасно виявити зношені елементи, порушення герметичності та інші ризики для мешканців.

Під час обслуговування фахівці перевіряють стан труб, стиків, кріплень, виконують випробування на щільність, тестують запірну арматуру та обладнання місць загального користування. Паралельно оглядають вентиляційні й димові канали, а газосигналізатори — на здатність реагувати на витоки. Усі ці роботи входять до обов’язкового переліку.

Водночас є послуги, які оплачуються окремо. Йдеться про огляд і ремонт обладнання всередині квартири, роботи з модернізації спільних мереж, перевірку лічильників за ініціативою споживача або чистку вентиляції, якщо проблема виникла не в зоні відповідальності оператора.

Розмір нарахувань у квитанціях залежить від того, чи створене ОСББ. Якщо таке об’єднання є, саме воно отримує загальну квитанцію та розподіляє суму між мешканцями. У будинках без ОСББ кожен споживач отримує індивідуальний рахунок, сформований відповідно до кількості чинних договорів на розподіл газу.

Відмовитися від оплати або не допустити фахівців до мереж неможливо — це передбачає призупинення газопостачання та встановлення заглушки, яку знімають лише після виконання вимог безпеки. У випадку ігнорування техобслуговування ризикують не лише окремі квартири, а й уся будівля.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, Греція офіційно погодила постачання природного газу в Україну на зимовий період 2025–2026 років. Угоду підписали 16 листопада в Афінах під час зустрічі Президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом.