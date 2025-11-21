Новые квитанции по техобслуживанию газовых сетей: что изменилось и почему отказаться невозможно

Часть украинцев уже получила третью платежку, касающуюся технического обслуживания внутридомовых газовых сетей. Этот платеж введен в прошлом году, и он обязателен для всех совладельцев домов, ведь регламентирует безопасность газоснабжения. Речь идет не о новой инициативе операторов, а о требовании законодательства, устанавливающего регулярные проверки состояния сетей. Об этом пишет издание "На пенсии".

Украинцам массово поступает третья платежка за газ

К традиционной оплате за газ и его распределение прилагается отдельный платеж за плановое обслуживание. Его размер зависит от технических характеристик дома, возраста сети, количества квартир и фактического объема работ. Конкретная сумма фиксируется после формирования технического паспорта газовой системы.

Периодичность проверок также определена нормативами. В более новых домах, где сетям меньше 25 лет, обзоры проводят раз в пять лет. Длительнее эксплуатируемые системы проверяют каждые три года. Такие обзоры позволяют своевременно обнаружить изношенные элементы, нарушения герметичности и другие риски для жителей.

При обслуживании специалисты проверяют состояние труб, стыков, креплений, выполняют испытания на плотность, тестируют запорную арматуру и оборудование мест общего пользования. Параллельно осматривают вентиляционные и дымовые каналы, а газосигнализаторы – на способность реагировать на истоки. Все эти работы входят в обязательный перечень.

В то же время есть услуги, которые оплачиваются отдельно. Речь идет об осмотре и ремонте оборудования внутри квартиры, работе по модернизации совместных сетей, проверке счетчиков по инициативе потребителя или чистке вентиляции, если проблема возникла не в зоне ответственности оператора.

Размер начислений в квитанциях зависит от того, создано ли ОСМД. Если такое объединение есть, то оно получает общую квитанцию и распределяет сумму между жителями. В домах без ОСМД каждый потребитель получает индивидуальный счет, сформированный в соответствии с количеством действующих договоров на распределение газа.

Отказаться от оплаты или не допустить специалистов в сети невозможно — это предполагает приостановку газоснабжения и установку заглушки, которую снимают только после выполнения требований безопасности. В случае игнорирования техобслуживания рискуют не только отдельные квартиры, но и все здание.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , что Греция официально согласовала поставки природного газа в Украину на зимний период 2025-2026 годов. Соглашение было подписано 16 ноября в Афинах во время встречи Президента Владимира Зеленского с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.