“Не скорочення декрету, а нова відпустка”: батькам в Україні хочуть дати ще 4 оплачувані місяці

В Україні можуть серйозно змінитися правила трудових гарантій для батьків маленьких дітей. Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує Верховній Раді ухвалити в цілому проєкт нового Трудового кодексу. Однією з найпомітніших новацій документа стала додаткова оплачувана відпустка для догляду за дитиною тривалістю 4 місяці до досягнення нею 8-річного віку, передають "Коментарі".

Комітет Ради підтримав новий Трудовий кодекс із додатковою оплачуваною відпусткою для батьків

Про це повідомили у парламенті. Паралельно в Міністерстві економіки відреагували на хвилю тривоги в соцмережах, де поширювали інформацію, нібито новий Трудовий кодекс скорочує декрет до чотирьох місяців. У відомстві наголосили, що це не відповідає дійсності, оскільки йдеться про різні види відпусток, які не замінюють одна одну.

Що саме змінюється

У проєкті нового Трудового кодексу передбачено, що кожен із батьків матиме право на по 2 місяці оплачуваної відпустки для догляду за дитиною. Використати цей час можна буде по-різному – почергово, одночасно або частинами, залежно від потреб родини. Для одиноких батьків норма інша – вони матимуть право одразу на 4 місяці оплачуваної відпустки.

Ця новація подається як додаткова соціальна гарантія, яка має допомогти батькам краще поєднувати роботу і виховання дитини. Ідея полягає не лише в підтримці матерів, а й у тому, щоб розширити можливості для участі батька у догляді за дитиною з перших років її життя.

Чи скасовують трирічний декрет

Саме це питання стало головним приводом для хвилювання після появи перших повідомлень про новий кодекс. Однак уряд підкреслює, що чинні гарантії залишаються.

Зокрема не змінюється норма про 126 днів оплачуваної відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами – 70 днів до пологів і 56 після. У випадках народження двох і більше дітей або складних пологів тривалість цієї відпустки, як і раніше, становитиме 140 днів.

Так само не скасовується і норма про відпустку до 3 років зі збереженням робочого місця. Крім того, зберігаються й чинні можливості неоплачуваної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3 та 6 років. Тобто нові чотири місяці – це не урізання старих гарантій, а додатковий інструмент підтримки родини.

У Мінекономіки окремо наголосили, що мова не про звуження прав, а навпаки – про їх розширення відповідно до європейських підходів до батьківства і зайнятості.

Гнучкіші правила для родин

Ще одна важлива деталь нового підходу полягає у більшій гнучкості. Якщо жінка цього захоче, вона зможе перенести 70 днів допологової відпустки на період після народження дитини. Але загальна тривалість такої оплачуваної відпустки, як і раніше, не перевищуватиме 126 днів, або 140 днів у разі багатоплідних чи складних пологів.

Фактично це дає можливість родині самій визначати, як краще організувати перші місяці після народження дитини. Для багатьох сімей така гнучкість може виявитися навіть важливішою за формальне збільшення кількості днів, адже дозволяє підлаштуватися під реальні життєві обставини.

Чому ця тема викликала такий резонанс

Причина гострої реакції очевидна – тема декрету в Україні традиційно дуже чутлива. Для більшості родин це не лише питання часу з дитиною, а й питання роботи, доходу, кар’єри та безпеки. Будь-яка інформація про зміни в трудовому законодавстві одразу викликає підозру, що держава може забрати вже наявні гарантії.

На цьому тлі особливо показовою виглядає статистика, яку також нагадали в контексті дискусії: майже 80% українок у перші роки життя дитини доглядають за нею самостійно, а лише кожен п’ятий чоловік готовий іти у декрет. Саме тому нова модель, де оплачувана відпустка розподіляється між обома батьками, може змінити сам підхід до сімейних ролей.

У теорії це наближає Україну до практики європейських країн, де батьківська відпустка дедалі частіше розглядається не як “жіноче питання”, а як спільна відповідальність обох батьків. Але на практиці головне питання поки що в іншому – чи підтримає парламент цей кодекс у сесійній залі та яким буде остаточний вигляд документа після голосування.

Читайте також в "Коментарях", як у декреті виглядати стильно.