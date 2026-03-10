"Не сокращение декрета, а новый отпуск": родителям в Украине хотят дать еще 4 оплачиваемых месяца

В Украине могут серьезно поменяться правила трудовых гарантий для родителей маленьких детей. Комитет по социальной политике и защите прав ветеранов рекомендует Верховной Раде принять в целом проект нового Трудового кодекса. Одной из самых заметных новаций документа стал дополнительный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком продолжительностью 4 месяца до достижения им 8-летнего возраста, передают " Комментарии ".

Комитет Рады поддержал новый Трудовой кодекс с дополнительным оплачиваемым отпуском для родителей

Об этом сообщили в парламенте. Параллельно в Министерстве экономики отреагировали на волну тревоги в соцсетях, где распространяли информацию, что новый Трудовой кодекс сокращает декрет до четырех месяцев. В ведомстве подчеркнули, что это не соответствует действительности, поскольку речь идет о разных видах отпусков , которые не заменяют друг друга.

Что именно меняется

В проекте нового Трудового кодекса предусмотрено, что каждый родитель будет иметь право на по 2 месяца оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. Использовать это время можно будет по-разному – по очереди, одновременно или по частям, в зависимости от потребностей семьи. Для одиноких родителей норма другая – они будут иметь право сразу на 4 месяца оплачиваемого отпуска .

Это новшество представляется как дополнительная социальная гарантия, которая должна помочь родителям лучше совмещать работу и воспитание ребенка. Идея заключается не только в поддержке матерей, но и в том, чтобы расширить возможности участия отца в уходе за ребенком с первых лет его жизни.

Отменяют ли трехлетний декрет

Именно этот вопрос стал главным поводом к волнению после появления первых сообщений о новом кодексе. Однако правительство подчеркивает, что действующие гарантии остаются.

В частности, не меняется норма о 126 днях оплачиваемого отпуска по беременности и родам – 70 дней до родов и 56 после. В случаях рождения двух и более детей или сложных родов продолжительность этого отпуска по-прежнему составит 140 дней .

Так же не отменяется и норма об отпуске до 3 лет с сохранением рабочего места. Кроме того, сохраняются и действующие возможности неоплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им 3 и 6 лет . То есть, новые четыре месяца – это не урезание старых гарантий, а дополнительный инструмент поддержки семьи .

В Минэкономики особо подчеркнули, что речь не о сужении прав, а наоборот – об их расширении в соответствии с европейскими подходами к отцовству и занятости.

Более гибкие правила для семей

Еще одна немаловажная деталь нового подхода заключается в большей гибкости. Если женщина этого захочет, она сможет перенести 70 дней дородового отпуска на период после рождения ребенка. Но общая продолжительность такого оплачиваемого отпуска по-прежнему не будет превышать 126 дней или 140 дней в случае многоплодных или сложных родов.

Фактически это позволяет семье самой определять, как лучше организовать первые месяцы после рождения ребенка. Для многих семей такая гибкость может оказаться даже важнее формального увеличения количества дней, ведь позволяет подстроиться под реальные жизненные обстоятельства.

Почему эта тема вызвала такой резонанс

Причина острой реакции очевидна – тема декрета в Украине традиционно очень чувствительна. Для большинства семей это не только вопрос времени с ребенком, но и вопросы работы, дохода, карьеры и безопасности. Любая информация об изменениях в трудовом законодательстве сразу вызывает подозрение, что государство может забрать существующие гарантии.

На этом фоне особенно показательна выглядит статистика, которую также напомнили в контексте дискуссии: почти 80% украинок в первые годы жизни ребенка ухаживают за ним самостоятельно , а только каждый пятый мужчина готов идти в декрет. Именно поэтому новая модель, где оплачиваемый отпуск распределяется между обоими родителями, может изменить сам подход к семейным ролям.

В теории это приближает Украину к практике европейских стран, где родительский отпуск все чаще рассматривается не как "женский вопрос", а как общая ответственность обоих родителей . Но на практике главный вопрос пока в другом – поддержит ли парламент этот кодекс в сессионном зале и каким будет окончательный вид документа после голосования.

