Названо найбільш реалістичний сценарій на літо: до чого готуватися українцям

Питання можливого повернення графіків відключення електроенергії залишається актуальним для українців навіть улітку 2026 року. Попри те, що енергосистема зараз працює стабільніше, ніж торік, ризики дефіциту електроенергії повністю не зникли. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, коли може відбутися повернення до графіків відключення світла.

Україна. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що до кінця літа ймовірність регулярних загальнонаціональних графіків залишається невисокою. Найбільш реалістичний сценарій передбачає локальні або короткочасні обмеження в окремі дні сильної спеки чи після нових атак на енергетичні об'єкти. Якщо ж температура тривалий час перевищуватиме +30°C одночасно з пошкодженням генерації або магістральних мереж, відключення можуть повернутися на кілька годин на добу в окремих регіонах. Найвищі ризики традиційно зберігаються для прифронтових областей. Загалом ситуація сьогодні виглядає помітно кращою, ніж у 2024 році, але повністю виключати повернення графіків поки зарано.

Чат-бот Gemini припускає, що ризик повернення обмежень є високим, але вони не будуть катастрофічними. За умови відсутності значних руйнувань, у найближчі місяці споживачам варто готуватися лише до локальних або короткочасних стабілізаційних відключень. Вони найбільш імовірні у вечірні години пік, з 17:00 до 22:00, коли сонячна генерація стрімко падає, а загальне споживання зростає. У разі тривалої спеки вище 30 градусів дефіцит потужності змусить операторів застосовувати графіки тривалістю до 4-5 годин на добу. Найбільш вразливими залишаться великі міста та прифронтові регіони.

Чат-бот Deepseek прогнозує, що графіки погодинних відключень світла повернуться влітку, і це питання лише часу та інтенсивності. За оптимістичним сценарієм, якщо літо буде помірно теплим, а обстрілів вдасться уникнути, відключення можуть бути нетривалими — до 2-4 годин на добу. Однак за песимістичного сценарію — аномальної спеки та масованих атак — дефіцит потужності може сягати 4 ГВт, і тоді графіки діятимуть по 6-8 годин на добу, особливо у вечірні пікові години. Вважаю, що найбільш вірогідним є базовий сценарій: періодичні відключення в різних регіонах, тривалістю 4-6 годин на добу, з посиленням у спекотні дні та після ворожих атак. Тож готуватися до відключень варто вже зараз.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що ризик повернення відключень світла в Україні влітку 2026 року залишається реальним, однак їхні оцінки масштабу проблеми різняться. Найбільш стриманий прогноз дає ChatGPT, який допускає лише локальні та короткочасні обмеження за несприятливих умов. Gemini також не очікує масштабної енергетичної кризи, але попереджає про можливі відключення у вечірні години пік та під час тривалої спеки. Натомість DeepSeek прогнозує більш відчутний дефіцит електроенергії та повернення погодинних графіків у багатьох регіонах. Спільним для всіх прогнозів є те, що ключовими факторами залишаються погодні умови, стан енергетичної інфраструктури та інтенсивність російських атак. Тому найближчі місяці стануть важливим випробуванням для української енергосистеми.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про підвищення тарифів в Україні у 2-3 рази.



