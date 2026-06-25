Назван наиболее реалистичный сценарий на лето: к чему готовиться украинцам

Вопрос возможного возвращения графиков отключения электроэнергии остается актуальным для украинцев даже летом 2026 года. Несмотря на то, что энергосистема сейчас работает более стабильно, чем в прошлом, риски дефицита электроэнергии полностью не исчезли. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, когда может произойти возврат к графикам отключения света.

Украина. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что к концу лета вероятность регулярных общенациональных графиков остается невысокой. Наиболее реалистичный сценарий предполагает локальные или кратковременные ограничения в отдельные дни сильного зноя или после новых атак на энергетические объекты. Если же температура будет длительное время превышать +30°C одновременно с повреждением генерации или магистральных сетей, отключения могут вернуться на несколько часов в сутки в отдельных регионах. Высокие риски традиционно сохраняются для прифронтовых областей. В общем, ситуация сегодня выглядит заметно лучше, чем в 2024 году, но полностью исключать возвращение графиков пока рано.

Чат-бот Gemini предполагает, что риск возврата ограничений высок, но они не будут катастрофическими. При отсутствии значительных разрушений, в ближайшие месяцы потребителям следует готовиться только к локальным или кратковременным стабилизационным отключениям. Они наиболее вероятны в вечерние часы пик, с 17:00 до 22:00, когда солнечное поколение стремительно падает, а общее потребление растет. При длительной жаре выше 30 градусов дефицит мощности заставит операторов применять графики продолжительностью до 4-5 часов в сутки. Наиболее уязвимыми останутся крупные города и прифронтовые регионы.

Чат-бот Deepseek прогнозирует, что графики почасовых отключений света вернутся летом, и это вопрос только времени и интенсивности. По оптимистическому сценарию, если лето будет умеренно теплым, а обстрелов удастся избежать, отключения могут быть непродолжительными – до 2-4 часов в сутки. Однако при пессимистическом сценарии — аномальной жары и массированных атак — дефицит мощности может достигать 4 ГВт, и тогда графики будут действовать по 6-8 часов в сутки, особенно в вечерние пиковые часы. Считаю, что наиболее вероятен базовый сценарий: периодические отключения в разных регионах, продолжительностью 4-6 часов в сутки, с усилением в жаркие дни и после вражеских атак. Так что готовиться к отключениям стоит уже сейчас.

Все три чата сходятся на том, что риск возврата отключений света в Украине летом 2026 года остается реальным, однако их оценки масштаба проблемы отличаются. Наиболее сдержанный прогноз дает ChatGPT, который допускает только локальные и кратковременные ограничения при неблагоприятных условиях. Gemini также не ожидает масштабного энергетического кризиса, но предупреждает о возможных отключениях в вечерние часы пик и во время продолжительной жары. DeepSeek прогнозирует более ощутимый дефицит электроэнергии и возврат почасовых графиков во многих регионах. Общим для всех прогнозов является то, что ключевыми факторами остаются погодные условия, состояние энергетической инфраструктуры и интенсивность российских атак. Поэтому в ближайшие месяцы станут важным испытанием для украинской энергосистемы.

Напомним: портал "Комментарии" писал о повышении тарифов в Украине в 2-3 раза.



