Народним депутатам уривається терпець: на владу посипалась нищівна критика

Кречмаровская Наталия
Російські війська не припиняють обстріли об'єктів енергетичної системи через що, як пояснюють в Міненерго, застосовують стабілізаційні обмеження. Однак у Раді почали ставити владі незручні запитання.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Народна депутатка Ніна Южаніна повідомила, що у листопаді 2025 року Україна збільшила імпорт електроенергії на 15% — до 415 тис. МВт⋅год. У порівнянні з листопадом 2024 року імпорт збільшився на 150%. При цьому з 11 листопада експорт повністю припинено. За місяць експортовано лише 5,2 тис. МВт⋅год — найнижче у 2025 році. Порівняно з листопадом 2024 року експорт впав на 91%.
Також вона поставила запитання — де мала бути модернізація ТЕС і ТЕЦ, де проєкти щодо розосереджених станцій, малих генерацій, накопичувачів і резервних мереж, чому кошти використовувались на латання старих схем, замість створення нової інфраструктурної стійкості?
Також нардепка підсумувала, що нічого не чула обнадійливого, крім "ще буде гірше". А через це Україна взагалі без молодого покоління, адже, як зазначила Южанін, різко зростає виїзд людей за кордон (128 тисяч за жовтень-середину листопада).
