Народним депутатам уривається терпець: на владу посипалась нищівна критика

Російські війська не припиняють обстріли об'єктів енергетичної системи через що, як пояснюють в Міненерго, застосовують стабілізаційні обмеження. Однак у Раді почали ставити владі незручні запитання.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка Ніна Южаніна повідомила, що у листопаді 2025 року Україна збільшила імпорт електроенергії на 15% — до 415 тис. МВт⋅год. У порівнянні з листопадом 2024 року імпорт збільшився на 150%. При цьому з 11 листопада експорт повністю припинено. За місяць експортовано лише 5,2 тис. МВт⋅год — найнижче у 2025 році. Порівняно з листопадом 2024 року експорт впав на 91%.

“Звісно, таке збільшення імпорту — вимушений крок через цілеспрямовані атаки ворога на нашу енергетичну інфраструктуру. Але є питання: чому замість того, щоб компенсувати втрати власними нарощеними потужностями, ми знову перекриваємо дефіцит ресурсом із-за кордону. Це — не лише про безпорадність. Це радше про системну відсутність диверсифікації виробництв і джерел генерації, яка ПОВИННА була стати ПРІОРИТЕТОМ ще у 2022-2023 роках”, — наголосила народна депутатка.

Також вона поставила запитання — де мала бути модернізація ТЕС і ТЕЦ, де проєкти щодо розосереджених станцій, малих генерацій, накопичувачів і резервних мереж, чому кошти використовувались на латання старих схем, замість створення нової інфраструктурної стійкості?

“Поки в Україні не з’явиться контроль та аналітика щодо реального використання коштів на відновлення і розвиток генерації, кожне нове повідомлення про зростання імпорту буде нагадувати не лише про війну, а й про ВТРАЧЕНИЙ ЧАС І МОЖЛИВОСТІ” — наголосила вона.

Також нардепка підсумувала, що нічого не чула обнадійливого, крім "ще буде гірше". А через це Україна взагалі без молодого покоління, адже, як зазначила Южанін, різко зростає виїзд людей за кордон (128 тисяч за жовтень-середину листопада).

