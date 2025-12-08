logo

Народные депутаты теряют терпение: на власть посыпалась сокрушительная критика
НОВОСТИ

Народные депутаты теряют терпение: на власть посыпалась сокрушительная критика

Народная депутат Южанина рассказала, что происходит с энергоснабжением в Украине и какие возможности потеряла власть

8 декабря 2025, 18:46
Автор:
Кречмаровская Наталия

Российские войска не прекращают обстрелы объектов энергетической системы, из-за чего, как объясняют в Минэнерго, применяют стабилизационные ограничения. Однако в Раде начали задавать властям неудобные вопросы.

Народные депутаты теряют терпение: на власть посыпалась сокрушительная критика

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народная депутат Нина Южанина сообщила, что в ноябре 2025 года Украина увеличила импорт электроэнергии на 15% — до 415 тыс. МВт·ч. По сравнению с ноябрем 2024 года импорт увеличился на 150%. При этом с 11 ноября экспорт полностью приостановлен. За месяц экспортировано только 5,2 тыс. МВт·ч — самое низкое в 2025 году. По сравнению с ноябрем 2024 экспорт упал на 91%.

"Конечно, такое увеличение импорта — вынужденный шаг через целенаправленные атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру. Но есть вопрос: почему вместо того, чтобы компенсировать потери собственными наращенными мощностями, мы снова перекрываем дефицит ресурсом из-за рубежа. Это — не только о беспомощности. Это скорее о системном отсутствии диверсификации генераций Приоритетом еще в 2022-2023 годах”, — подчеркнула народная депутат.

Также она задала вопрос — где должна быть модернизация ТЭС и ТЭЦ, где проекты по рассредоточенным станциям, малым генерациям, накопителям и резервным сетям, почему средства использовались на латание старых схем, вместо создания новой инфраструктурной устойчивости?

"Пока в Украине не появится контроль и аналитика относительно реального использования средств на восстановление и развитие генерации, каждое новое сообщение о росте импорта будет напоминать не только о войне, но и об потерянном времени и возможностях" — подчеркнула она.

Также нардепка подытожила, что ничего не слышала обнадеживающего, кроме еще будет хуже. А потому Украина вообще без молодого поколения, ведь, как отметила Южанин, резко растет выезд людей за границу (128 тысяч за октябрь-середину ноября).

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде призвали поддержать Зеленского.




Источник: https://www.facebook.com/NinaIuzhanina/posts/pfbid0gExnjSNynQAkKKxf9yoBKVrxveEs4GK1whuePr49o8kCwpfocENHCqG5iHG6SeGVl
