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Нардепи приголомшили: якою має бути пенсія в Україні

Народний депутат Цимбалюк вказав, якою має бути мінімальна пенсія в Україні

10 вересня 2026, 14:07
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Кречмаровская Наталия

Мінімальні пенсії в Україні шокує, однак щодо перегляду розміру у бік суттєвого збільшення обмежуються тільки обговоренням. Реформу, про яку говорять тривалий час, ще не підготували. Однак у Верховній Раді знають, якою має бути мінімальна пенсія в Україні. 

Нардепи приголомшили: якою має бути пенсія в Україні

Пенсія. Ілюстративне фото

Народний депутат Михайло Цимбалюк не тільки озвучив цифри, а й розповів, де взяти гроші на фінансування пенсій. За його словами, 33% українців хочуть підвищення пенсій, щоб легше пережити складний період. Він висловив переконання, що серед самих пенсіонерів ця цифра була б значно більшою.

Політик нагадав, що сьогодні понад 3 млн українців отримують у середньому близько 3 тисяч гривень пенсії, а майже мільйон — мінімальну, близько 2600 гривень. Як на такі кошти прожити — велике питання навіть для народного депутата.

Нардеп зазначив, що у Комітеті ВРУ з питань соціальної політики неодноразово вимагали від уряду конкретних кроків, адже вже сім років різні уряди обіцяють пенсійну реформу. 

“Очікуємо її і від нинішнього. Ми говорили про це з міністром соціальної політики Денисом Улютіним. Реформа ще в роботі, але, сподіваємося, стартові позиції будуть визначені найближчим часом. Вважаю, що вона має запрацювати з січня наступного року”, — окреслив політик умовні часові проміжки. 

За його словами, мінімальна пенсія в Україні має становити не менше, ніж 7350 грн. Він пояснив, що це реальний прожитковий мінімум для непрацездатних людей. 

“Міністерство наразі говорить про 6 тисяч. Дай Боже, щоб навіть це підвищення стало реальністю. Питання головне — де взяти кошти? Це і підтримка міжнародних партнерів, і пошук внутрішніх резервів, зокрема боротьба з тіньовою економікою. Окремо — наведення порядку на ринку алкоголю, де значна частина продукції перебуває в тіні”, — підсумував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді пояснили, чому пенсіонерам доводиться повертати пенсію.



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Джерело: https://www.facebook.com/reel/2145270493049934
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