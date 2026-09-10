Нардепи приголомшили: якою має бути пенсія в Україні

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Кречмаровская Наталия
Мінімальні пенсії в Україні шокує, однак щодо перегляду розміру у бік суттєвого збільшення обмежуються тільки обговоренням. Реформу, про яку говорять тривалий час, ще не підготували. Однак у Верховній Раді знають, якою має бути мінімальна пенсія в Україні.
Пенсія. Ілюстративне фото
Народний депутат Михайло Цимбалюк не тільки озвучив цифри, а й розповів, де взяти гроші на фінансування пенсій. За його словами, 33% українців хочуть підвищення пенсій, щоб легше пережити складний період. Він висловив переконання, що серед самих пенсіонерів ця цифра була б значно більшою.
Політик нагадав, що сьогодні понад 3 млн українців отримують у середньому близько 3 тисяч гривень пенсії, а майже мільйон — мінімальну, близько 2600 гривень. Як на такі кошти прожити — велике питання навіть для народного депутата.
Нардеп зазначив, що у Комітеті ВРУ з питань соціальної політики неодноразово вимагали від уряду конкретних кроків, адже вже сім років різні уряди обіцяють пенсійну реформу.
За його словами, мінімальна пенсія в Україні має становити не менше, ніж 7350 грн. Він пояснив, що це реальний прожитковий мінімум для непрацездатних людей.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді пояснили, чому пенсіонерам доводиться повертати пенсію.