Нардепы ошеломили: какой должна быть пенсия в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Минимальные пенсии в Украине шокирует, однако о пересмотре размера в сторону существенного увеличения ограничиваются только обсуждением. Реформу, о которой говорят долгое время, еще не подготовили. Однако в Верховной Раде знают, какой должна быть минимальная пенсия в Украине.
Пенсия. Иллюстративное фото
Народный депутат Михаил Цымбалюк не только озвучил цифры, но рассказал, где взять деньги на финансирование пенсий. По его словам, 33% украинцев хотят повышения пенсий, чтобы легче пережить сложный период. Он выразил убеждение, что среди самих пенсионеров эта цифра была бы значительно больше.
Политик напомнил, что сегодня более 3 млн. украинцев получают в среднем около 3 тысяч гривен пенсии, а почти миллион — минимальную, около 2600 гривен. Как на такие средства прожить – большой вопрос даже для народного депутата.
Нардеп отметил, что в Комитете ВРУ по вопросам социальной политики неоднократно требовали от правительства конкретных шагов, ведь уже семь лет разные правительства обещают пенсионную реформу.
По его словам, минимальная пенсия в Украине должна составлять не менее 7350 грн. Он объяснил, что это реальный прожиточный минимум для нетрудоспособных людей.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде объяснили, почему пенсионерам приходится возвращать пенсию.