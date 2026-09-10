Нардепы ошеломили: какой должна быть пенсия в Украине

Минимальные пенсии в Украине шокирует, однако о пересмотре размера в сторону существенного увеличения ограничиваются только обсуждением. Реформу, о которой говорят долгое время, еще не подготовили. Однако в Верховной Раде знают, какой должна быть минимальная пенсия в Украине.

Пенсия. Иллюстративное фото

Народный депутат Михаил Цымбалюк не только озвучил цифры, но рассказал, где взять деньги на финансирование пенсий. По его словам, 33% украинцев хотят повышения пенсий, чтобы легче пережить сложный период. Он выразил убеждение, что среди самих пенсионеров эта цифра была бы значительно больше.

Политик напомнил, что сегодня более 3 млн. украинцев получают в среднем около 3 тысяч гривен пенсии, а почти миллион — минимальную, около 2600 гривен. Как на такие средства прожить – большой вопрос даже для народного депутата.

Нардеп отметил, что в Комитете ВРУ по вопросам социальной политики неоднократно требовали от правительства конкретных шагов, ведь уже семь лет разные правительства обещают пенсионную реформу.

"Ожидаем ее и от нынешнего. Мы говорили об этом с министром социальной политики Денисом Улютиным. Реформа еще в работе, но, надеемся, стартовые позиции будут определены в ближайшее время. Считаю, что она должна заработать с января следующего года", — отметил политик условные промежутки времени.

По его словам, минимальная пенсия в Украине должна составлять не менее 7350 грн. Он объяснил, что это реальный прожиточный минимум для нетрудоспособных людей.

"Министерство сейчас говорит о 6 тысячах. Дай Бог, чтобы даже это повышение стало реальностью. Вопрос главный — где взять средства? Это и поддержка международных партнеров, и поиск внутренних резервов, в частности борьба с теневой экономикой. Отдельно — наведение порядка на рынке алкоголя, где значительная часть продукции находится в тени", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде объяснили, почему пенсионерам приходится возвращать пенсию.