Нардепи хапаються за голову: куди незаконно “зливають” дані українців

У Держприкордонслужбі повідомили, що будуть автоматично передавати дані до податкової про українців, які перетинають кордон. У Раді розкритикували це рішення.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Максим Бужанський пояснив, що прикордонна служба буде в автоматичному режимі без запиту надавати податкову інформацію щодо громадян, які виїхали чи в'їхали в Україну. Нардеп наголосив, що такі дії абсолютно незаконні і направив запит до прикордонної служби з проханням повідомити, на підставі якого самого закону вчиняються такі дії. У відповіді зазначили, що такого закону немає.

“Якщо такого закону немає, то тут є перевищення повноважень — розповсюдження даних, які стосуються осіб, громадян, без їх згод… Неможливо без згоди громадян поширювати їхні персональні дані. І жодні воєнні, або революційні, або політичні, або професійні, або ще якісь обставини не можуть цього дозволити”, — наголосив політик.

Нардеп висловив своє переконання, що потрібно реагувати на цю ситуацію — просто нічого не робити у такому випадку не можна.

Також політик повідомив, що перед колегами з комітету поставив питання щодо порушення кримінальної справи, відкриття кримінального провадження в ДБР. І ще раз звернувся до голови комітету пана Сергія Іонушаса з проханням викликати голову виконуючого обов'язки голови прикордонної служби на засідання комітету, щоб отримати пояснення щодо його дій.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що наступна зима буде надзвичайно складною — про це попереджають і посадовці, і експерти. Ворог продовжуватиме удари по енергетиці. Українців закликають готуватися до складної зими. Однак у Верховній Раді переконані, що потрібно давати конкретику.

Народний депутат Максим Бужанський переконаний, що влада повинна не тільки закликати українців готуватися до складної зими, а говорити про можливі варіанти та чіткі дії.



