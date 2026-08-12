Нардепы хватаются за голову: куда незаконно "сливают" данные украинцев

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Кречмаровская Наталия
В Госпогранслужбе сообщили, что будут автоматически передавать данные в налоговую об украинцах, пересекающих границу. В Раде раскритиковали это решение.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Максим Бужанский пояснил, что пограничная служба будет в автоматическом режиме без запроса предоставлять налоговую информацию о гражданах, которые выехали или въехали в Украину. Нардеп подчеркнул, что такие действия абсолютно незаконны и направил запрос в пограничную службу с просьбой сообщить, на основании какого самого закона совершаются такие действия. В ответе отметили, что такого закона нет.
Нардеп выразил свое убеждение, что нужно реагировать на эту ситуацию – просто ничего не делать в таком случае нельзя.
Также политик сообщил, что перед коллегами из комитета поставил вопрос о возбуждении уголовного дела, возбуждении уголовного производства в ГБР. И еще раз обратился к председателю комитета Сергею Ионушасу с просьбой вызвать председателя исполняющего обязанности председателя пограничной службы на заседание комитета, чтобы получить объяснения по его действиям.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что следующая зима будет чрезвычайно сложной — об этом предупреждают и чиновники, и эксперты. Враг будет продолжать удары по энергетике. Украинцев призывают готовиться к сложной зиме. Однако в Верховной Раде уверены, что нужно давать конкретику.
Народный депутат Максим Бужанский убежден, что власть должна не только призывать украинцев готовиться к сложной зиме, а говорить о возможных вариантах и четких действиях.