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Нардепы хватаются за голову: куда незаконно "сливают" данные украинцев

Народный депутат Бужанский рассказал, что автоматический обмен личными данными между пограничной и налоговой службами незаконный

12 августа 2026, 16:24
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Кречмаровская Наталия

В Госпогранслужбе сообщили, что будут автоматически передавать данные в налоговую об украинцах, пересекающих границу. В Раде раскритиковали это решение.

Нардепы хватаются за голову: куда незаконно "сливают" данные украинцев

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Максим Бужанский пояснил, что пограничная служба будет в автоматическом режиме без запроса предоставлять налоговую информацию о гражданах, которые выехали или въехали в Украину. Нардеп подчеркнул, что такие действия абсолютно незаконны и направил запрос в пограничную службу с просьбой сообщить, на основании какого самого закона совершаются такие действия. В ответе отметили, что такого закона нет.

"Если такого закона нет, то здесь есть превышение полномочий — распространение данных, касающихся лиц, граждан, без их согласий… Невозможно без согласия граждан распространять их персональные данные. И никакие военные, или революционные, или политические, или профессиональные, или еще какие-либо обстоятельства не могут этого позволить", — подчеркнул политик.

Нардеп выразил свое убеждение, что нужно реагировать на эту ситуацию – просто ничего не делать в таком случае нельзя.

Также политик сообщил, что перед коллегами из комитета поставил вопрос о возбуждении уголовного дела, возбуждении уголовного производства в ГБР. И еще раз обратился к председателю комитета Сергею Ионушасу с просьбой вызвать председателя исполняющего обязанности председателя пограничной службы на заседание комитета, чтобы получить объяснения по его действиям.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что следующая зима будет чрезвычайно сложной — об этом предупреждают и чиновники, и эксперты. Враг будет продолжать удары по энергетике. Украинцев призывают готовиться к сложной зиме. Однако в Верховной Раде уверены, что нужно давать конкретику.

Народный депутат Максим Бужанский убежден, что власть должна не только призывать украинцев готовиться к сложной зиме, а говорить о возможных вариантах и четких действиях.




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Источник: https://www.facebook.com/reel/1359346119104185
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