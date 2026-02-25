logo_ukra

Нардепи б'ють на сполох: що насправді стоїть за гучними програмами Кабміну
commentss НОВИНИ Всі новини

Нардепи б’ють на сполох: що насправді стоїть за гучними програмами Кабміну

Народна депутатка Южаніна розповіла про ймовірні ризики реалізації програми “Скринінг здоров’я”

25 лютого 2026, 08:55
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Чергова гучна державна програма може провалитися. З 1 січня в Україні стартувала програма скринінгу здоров'я для громадян від 40 років. Однак в Раді вказали на ризики реалізації програми. 

Нардепи б’ють на сполох: що насправді стоїть за гучними програмами Кабміну

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Скринінг здоров’я чи програма з “душком”, зазначила народна депутатка Ніна Южаніна. Політик пояснила, що у 2026 році з держбюджету планують витратити 10 млрд грн на програму “Скринінг здоров’я” для осіб 40+.

Однак, за її словами:

  • цих коштів не вистачить на всіх;

  • частина обстежень уже покривається програмою медичних гарантій;

  • навіть Мінфін звертав увагу на сумнівну ефективність таких витрат.

Народна депутатка пояснила, що фактично до програми приєдналися 1397 медзакладів, з них:

  • 981 — державні та комунальні (70%);

  • 416 — приватні (30%).

“І тут — ключове питання. Чи піде людина в державну лікарню, де вже має сімейного лікаря і доступ до базових обстежень? Чи обере приватний заклад, але вже за рахунок бюджету? Відповідь, як на мене, очевидна”, — зазначила політик.

За її словами, тут йдеться не просто про “додаткове фінансування медицини”, як дехто намагається подати.

“Йдеться про ризик перетікання бюджетних коштів у приватний сегмент без чітко доведеної доданої цінності для пацієнта і системи. І тут головне — це справді про здоров’я громадян чи про дуже вдалу бюджетну конструкцію на 10 млрд грн?”, — підсумувала народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Кабінет міністрів України пропонує скасувати пільгове ввезення міжнародних посилок. У Раді запевняють, що таке рішення матиме значні соціальні та економічні наслідки.



Джерело: https://t.me/ninayuzhanina/4178
Теги:

Новини

Всі новини