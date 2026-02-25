Нардепы бьют тревогу: что на самом деле стоит за громкими программами Кабмина

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Очередная громкая государственная программа может провалиться. С 1 января на Украине стартовала программа скрининга здоровья для граждан от 40 лет. Однако в Раде отметили риски реализации программы.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Скрининг здоровья или программа с "душком", отметила народная депутат Нина Южанина. Политик пояснила, что в 2026 году из госбюджета планируется потратить 10 млрд грн на программу "Скрининг здоровья" для лиц 40+.
Однако, по ее словам:
этих средств не хватит на всех;
часть обследований уже покрывается программой медицинских гарантий;
даже Минфин обращал внимание на сомнительную эффективность таких расходов.
Народная депутат пояснила, что фактически к программе присоединились 1397 медучреждений, из них:
981 – государственные и коммунальные (70%);
416 – частные (30%).
По ее словам, здесь речь идет не просто о "дополнительном финансировании медицины", как некоторые пытаются подать.
