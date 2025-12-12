logo_ukra

Головна Новини Суспільство права людини На "Зимову 1000" та "Зимову підтримку" гроші є, а на субсидії - немає: що розповіли в Пенсійному фонді
commentss НОВИНИ Всі новини

На “Зимову 1000” та “Зимову підтримку” гроші є, а на субсидії - немає: що розповіли в Пенсійному фонді

Субсидії не виплачують: у Пенсійному фонді пояснили причину

12 грудня 2025, 17:33
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На тлі державних програм, які передбачають виплати “зимової тисячі” усім українцям, хто знаходиться в Україні, програми “Зимова підтримка” — 6500 грн для деяких категорій населення, виплати “Національного кешбеку”, громадянам почали затримувати виплати за іншими соціальними програмами. 

На “Зимову 1000” та “Зимову підтримку” гроші є, а на субсидії - немає: що розповіли в Пенсійному фонді

Субсидія. Фото портал "Коментарі"

Так, у грудні українці не отримали субсидію на оплату житлово-комунальних послуг за листопад. Портал “Коментарі” звернувся на гарячу лінію Пенсійного фонду, щоб з'ясувати причини.

Оператори пояснили, що у листопаді субсидії були нараховані, але не виплачені через затримку фінансування. У Пенсійному фонді зазначили, що кошти будуть виплачені до 28 грудня. 

Зазначимо, що це не перший місяць нарахування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. У листопаді українці отримали нарахування за жовтень.

Нагадаємо, що у січні 2025 року субсидії  отримували 1,474 млн домогосподарств. У бюджеті на 2026 рік на виплату пільг та субсидії передбачена та ж сума — 42,321 млрд гривень.

Щоб з'ясувати, чому виникла затримка фінансування субсидій та чи є ризики затримок з виплатами субсидій у 2026 році портал “Коментарі” звернувся з офіційним запитом до Кабінету Міністрів України.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що рішення Ради про збільшення виплат народним депутатам у 2026 році викликало чимало критики. У ситуації, коли військовим не підвищують зарплати, таке рішення обурило суспільство. Однак у Раді запевняють, що по-іншому вчинити не могли — пояснили, які гроші витрачають на фінансування виплат депутатам та чому ці кошти не можуть направити на потреби ЗСУ.




