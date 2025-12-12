На “Зимову 1000” та “Зимову підтримку” гроші є, а на субсидії - немає: що розповіли в Пенсійному фонді

На тлі державних програм, які передбачають виплати “зимової тисячі” усім українцям, хто знаходиться в Україні, програми “Зимова підтримка” — 6500 грн для деяких категорій населення, виплати “Національного кешбеку”, громадянам почали затримувати виплати за іншими соціальними програмами.

Субсидія. Фото портал "Коментарі"

Так, у грудні українці не отримали субсидію на оплату житлово-комунальних послуг за листопад. Портал “Коментарі” звернувся на гарячу лінію Пенсійного фонду, щоб з'ясувати причини.

Оператори пояснили, що у листопаді субсидії були нараховані, але не виплачені через затримку фінансування. У Пенсійному фонді зазначили, що кошти будуть виплачені до 28 грудня.

Зазначимо, що це не перший місяць нарахування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. У листопаді українці отримали нарахування за жовтень.

Нагадаємо, що у січні 2025 року субсидії отримували 1,474 млн домогосподарств. У бюджеті на 2026 рік на виплату пільг та субсидії передбачена та ж сума — 42,321 млрд гривень.

Щоб з'ясувати, чому виникла затримка фінансування субсидій та чи є ризики затримок з виплатами субсидій у 2026 році портал “Коментарі” звернувся з офіційним запитом до Кабінету Міністрів України.

