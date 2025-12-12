На "Зимнюю 1000" и "Зимнюю поддержку" деньги есть, а на субсидии - нет: что рассказали в Пенсионном фонде

На фоне государственных программ, которые предусматривают выплаты "зимней тысячи" всем украинцам, кто находится в Украине, программы "Зимняя поддержка" — 6500 грн для некоторых категорий населения, выплаты "Национального кешбэка", гражданам начали задерживать выплаты по другим социальным программам.

Субсидия. Фото портал "Комментарии"

Так, в декабре украинцы не получили субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг за ноябрь. Портал "Комментарии" обратился на горячую линию Пенсионного фонда, чтобы выяснить причины.

Операторы объяснили, что в ноябре субсидии были начислены, но не выплачены из-за задержки финансирования. В Пенсионном фонде отметили, что средства будут выплачены до 28 декабря.

Отметим, что это не первый месяц начисления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. В ноябре украинцы получили начисление за октябрь.

Напомним, что в январе 2025 года субсидии получали 1,474 млн домохозяйств. В бюджете на 2026 год на выплату льгот и субсидии предусмотрена та же сумма – 42,321 млрд гривен.

Чтобы выяснить, почему возникла задержка финансирования субсидий и есть ли риски задержек с выплатами субсидий в 2026 году, портал “Комментарии” обратился с официальным запросом в Кабинет Министров Украины.

