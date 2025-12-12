logo

BTC/USD

90055

ETH/USD

3067.56

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека На "Зимнюю 1000" и "Зимнюю поддержку" деньги есть, а на субсидии - нет: что рассказали в Пенсионном фонде
commentss НОВОСТИ Все новости

На "Зимнюю 1000" и "Зимнюю поддержку" деньги есть, а на субсидии - нет: что рассказали в Пенсионном фонде

Субсидии не выплачивают: в Пенсионном фонде объяснили причину

12 декабря 2025, 17:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На фоне государственных программ, которые предусматривают выплаты "зимней тысячи" всем украинцам, кто находится в Украине, программы "Зимняя поддержка" — 6500 грн для некоторых категорий населения, выплаты "Национального кешбэка", гражданам начали задерживать выплаты по другим социальным программам.

На "Зимнюю 1000" и "Зимнюю поддержку" деньги есть, а на субсидии - нет: что рассказали в Пенсионном фонде

Субсидия. Фото портал "Комментарии"

Так, в декабре украинцы не получили субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг за ноябрь. Портал "Комментарии" обратился на горячую линию Пенсионного фонда, чтобы выяснить причины.

Операторы объяснили, что в ноябре субсидии были начислены, но не выплачены из-за задержки финансирования. В Пенсионном фонде отметили, что средства будут выплачены до 28 декабря.

Отметим, что это не первый месяц начисления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. В ноябре украинцы получили начисление за октябрь.

Напомним, что в январе 2025 года субсидии получали 1,474 млн домохозяйств. В бюджете на 2026 год на выплату льгот и субсидии предусмотрена та же сумма – 42,321 млрд гривен.

Чтобы выяснить, почему возникла задержка финансирования субсидий и есть ли риски задержек с выплатами субсидий в 2026 году, портал “Комментарии” обратился с официальным запросом в Кабинет Министров Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что решение Рады об увеличении выплат народным депутатам в 2026 году вызвало немало критики. В ситуации, когда военным не повышают зарплату, такое решение возмутило общество. Однако в Раде уверяют, что по-другому поступить не могли – объяснили, какие деньги тратят на финансирование выплат депутатам и почему эти средства не могут направить на нужды ВСУ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости