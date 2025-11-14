Можуть звільнити 70 тисяч учителів – профспілка б’є на сполох через нові норми Ради

В українській освіті назріває серйозна криза – парламентські пропозиції до держбюджету можуть позбавити роботи десятки тисяч учителів. Профспілки попереджають: якщо зміни ухвалять, школи втратять частину кадрів, а якість навчання опиниться під загрозою.

Можливі масові скорочення вчителів: нові правила можуть знищити систему освіти

Профспілка працівників освіти і науки України заявила, що ініціативи Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради можуть призвести до масового звільнення педагогів. За їхніми оцінками, понад 70 тисяч учителів ризикують втратити роботу. Про це йдеться у заяві профспілки, яка стала реакцією на пропозиції до проєкту Держбюджету–2026.

Як зазначає профспілка, Комітет пропонує внести до другого читання низку норм, що фактично звужують трудові права педагогів. Зокрема, планується збільшення норми педагогічного навантаження з 18 до 22 годин на тиждень. Це, за підрахунками профспілки, спричинить скорочення 22,2% ставок і призведе до звільнення понад 70 тисяч учителів по всій країні.

Крім того, депутати пропонують змінити порядок укладання трудових договорів, дозволивши керівникам шкіл припиняти безстрокові договори і переводити педагогів на строкові – від одного до п’яти років. Тих, хто не погодиться, фактично звільнять. Також під загрозою опиняються директори, яким раніше продовжили контракти без конкурсу через воєнний стан.

Профспілка наголошує, що пропоновані зміни також передбачають зменшення надбавок за вислугу років для педагогів зі стажем 10–20 років та повне скасування такої надбавки для тих, хто має стаж 5–6 років. Окремо критикується пропозиція прибрати підвищення ставок за педагогічні звання – учитель-методист, старший учитель, вихователь-методист тощо. Це фактично нівелює заохочення за високий професійний рівень.

Також Комітет пропонує запровадити 36-годинний робочий тиждень для всіх педагогів, включно з керівниками гуртків, та передати Кабінету Міністрів право самостійно визначати розміри доплат за класне керівництво, перевірку робіт та додаткові функції.

Профспілка називає такі пропозиції неконституційними. У заяві наголошується, що стаття 22 Конституції забороняє звуження вже існуючих прав і свобод, а закон про Держбюджет не може змінювати інші закони. На цьому неодноразово наголошував Конституційний Суд.

У зв’язку з цим профспілка закликає голову освітнього Комітету, народних депутатів та керівництво Верховної Ради відкликати ці пропозиції і не допустити ухвалення норм, які різко погіршують становище педагогів та ставлять під удар систему освіти.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що Україна стикається з дефіцитом коштів, а 140 млрд євро з активів РФ блокують три країни ЄС. Відтак вже від квітня Україна змушена буде обмежувати видатки: пенсії, зарплати державних службовців, медиків і військових можуть постраждати.