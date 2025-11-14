Могут уволить 70 тысяч учителей – профсоюз бьет тревогу из-за новых норм Рады

В украинском образовании назревает серьезный кризис – парламентские предложения в госбюджет могут лишить работы десятков тысяч учителей. Профсоюзы предупреждают: если изменения будут приняты, школы потеряют часть кадров, а качество обучения окажется под угрозой.

Возможны массовые сокращения учителей: новые правила могут уничтожить систему образования

Профсоюз работников образования и науки Украины заявил , что инициативы Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады могут привести к массовому увольнению педагогов. По их оценкам более 70 тысяч учителей рискуют потерять работу. Об этом говорится в заявлении профсоюза, которое стало реакцией на предложения к проекту Госбюджета-2026.

Как отмечает профсоюз, Комитет предлагает внести во второе чтение ряд норм, фактически сужающих трудовые права педагогов. В частности, планируется увеличение нормы педагогической нагрузки с 18 до 22 часов в неделю. Это, по подсчетам профсоюза, повлечет за собой сокращение 22,2% ставок и приведет к увольнению более 70 тысяч учителей по всей стране.

Кроме того, депутаты предлагают изменить порядок заключения трудовых договоров, разрешив руководителям школ прекращать бессрочные договоры и переводить педагогов на срочные – от одного до пяти лет. Тех, кто не согласится, фактически уволят. Также под угрозой оказываются директора, которым раньше продлили контракты без конкурса из-за военного положения.

Профсоюз отмечает, что предлагаемые изменения также предусматривают уменьшение надбавок за выслугу лет для педагогов со стажем 10–20 лет и полную отмену такой надбавки для тех, кто имеет стаж 5–6 лет. Отдельно критикуется предложение убрать повышение ставок на педагогические звания – учитель-методист, старший учитель, воспитатель-методист и т.д. Это фактически нивелирует поощрение высокого профессионального уровня.

Также Комитет предлагает ввести 36-часовую рабочую неделю для всех педагогов, включая руководителей кружков, и передать Кабинету Министров право самостоятельно определять размеры доплат за классное руководство, проверку работ и дополнительные функции.

Профсоюз называет такие предложения неконституционными. В заявлении отмечается, что статья 22 Конституции запрещает сужение уже существующих прав и свобод, а закон о Госбюджете не может изменять другие законы. Это неоднократно подчеркивал Конституционный Суд.

В этой связи профсоюз призывает председателя образовательного Комитета, народных депутатов и руководство Верховной Рады отозвать эти предложения и не допустить принятия норм, резко ухудшающих положение педагогов и ставящих под удар систему образования.

