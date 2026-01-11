Молодь України отримує 908 гривень на книжки: як не втратити виплату за три місяці

Січень 2026 року приніс приємні новини для молодих українців, які прагнуть саморозвитку та нових знань. Державна програма "єКнига", що стартувала наприкінці 2024 року, продовжує підтримувати молодь: цього місяця тисячі вісімнадцятирічних українців можуть отримати на свій рахунок 908 гривень цільової допомоги. Про це повідомляють на платформі "Дія".

Державна програма «єКнига» дарує 908 гривень вісімнадцятирічним українцям

Ці кошти призначені для підтримки українського видавничого бізнесу та популяризації читання серед молоді, але програма має суворі часові межі. Щоб виплата не анулювалася, гроші потрібно використати протягом трьох місяців.

Хто має право на виплату "єКнига" у 2026 році?

Програма орієнтована на конкретну вікову категорію: громадяни України, яким виповнилося 18 років.

Основні умови отримання:

Вік: Досягнення повноліття (18 років).

Документи: чинний паспорт та ідентифікаційний номер (РНОКПП) у застосунку "Дія".

Географія: Програма доступна як для тих, хто перебуває в Україні, так і для молоді за кордоном.

Виплата одноразова: якщо ви вже отримували кошти у 2025 році, повторно подати заявку не можна.

Як оформити 908 гривень у "Дії":

Оновіть застосунок: переконайтеся, що у вас встановлена остання версія "Дії". Зайдіть у розділ "Послуги" та знайдіть "єКнига". Відкрийте спецрахунок: система запропонує обрати банк-партнер для створення віртуальної картки (безкоштовно). Подайте заявку: після підтвердження даних кошти надійдуть на картку протягом короткого часу.

Правило трьох місяців:

З моменту зарахування грошей на рахунок у вас є рівно три місяці, щоб обрати та придбати літературу. Якщо кошти не будуть використані повністю, залишок повернеться до Українського інституту книги. Використати виплату на інші потреби, як продукти чи мобільний зв’язок, неможливо.

Де можна купити книжки?

Гроші приймають як у фізичних книгарнях, так і на онлайн-платформах. Серед партнерів програми:

"Книгарня Є" та Yakaboo;

Видавництва Vivat та "Видавництво Старого Лева";

"Наш Формат" та "КнигоЛенд";

сервіси з електронними та аудіокнигами, зокрема Megogo Books.

Чому ця програма важлива?

Окрім прямої підтримки молоді, "єКнига" підтримує українську культуру та видавництва в складних умовах. Кожна куплена книга – це вклад у роботу авторів, друкарень і видавництв. Для вісімнадцятирічних українців це можливість сформувати власну бібліотеку або придбати професійну літературу, на яку раніше не вистачало коштів.

Читайте в "Коментарях" також, коли в Україні буде середня зарплата 1000 доларів.



