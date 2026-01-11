Молодежь Украины получает 908 гривен на книги: как не потерять выплату за три месяца

Январь 2026 года принес приятные новости для молодых украинцев , стремящихся к саморазвитию и новым знаниям. Государственная программа "еКнига" , стартовавшая в конце 2024 года, продолжает поддерживать молодежь: в этом месяце тысячи восемнадцатилетних украинцев могут получить на свой счет 908 гривен целевой помощи . Об этом сообщают на платформе "ДІЯ".

Эти средства предназначены для поддержки украинского издательского бизнеса и популяризации чтения среди молодежи , но программа имеет строгие временные рамки. Чтобы выплата не аннулировалась, деньги нужно использовать в течение трех месяцев .

Кто имеет право на выплату "еКниги" в 2026 году?

Программа ориентирована на конкретную возрастную категорию: граждане Украины, которым исполнилось 18 лет .

Основные условия получения:

Возраст: Достижение совершеннолетия (18 лет).

Документы: действующий паспорт и идентификационный номер (РНОКПП) в приложении "ДІЯ".

Программа доступна как для тех, кто находится в Украине, так и для молодежи за рубежом.

Выплата единовременная: если вы уже получали средства в 2025 году, повторно подать заявку нельзя.

Как оформить 908 гривен в "ДІЇ":

Обновите приложение : Убедитесь, что у вас установлена последняя версия "ДІЇ". Зайдите в раздел "Услуги" и найдите "Книга". Откройте спецсчет : система предложит выбрать банк-партнер для создания виртуальной карты (бесплатно). Подайте заявку : после подтверждения данных средства поступят на карту в течение короткого времени.

Правило трех месяцев:

С момента зачисления денег на счет у вас есть ровно три месяца , чтобы выбрать и приобрести литературу. Если средства не будут использованы полностью, остаток вернется в Украинский институт книги. Использовать выплату по другим потребностям, как продукты или мобильная связь, невозможно.

Где можно купить книги?

Деньги принимают как в физических книжных магазинах, так и на онлайн-платформах. Среди партнеров программы:

"Книжный магазин Е" и Yakaboo;

Издательства Vivat и "Издательство Старого Льва";

"Наш Формат" и "КнигоЛенд";

сервисы с электронными и аудиокнигами, включая Megogo Books.

Почему эта программа важна?

Кроме прямой поддержки молодежи, "еКнига" поддерживает украинскую культуру и издательства в сложных условиях . Каждая купленная книга – это вклад в работу авторов, типографий и издательств. Для восемнадцатилетних украинцев это возможность сформировать собственную библиотеку или приобрести профессиональную литературу, на которую раньше не хватало средств .

