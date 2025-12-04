“Ми не гарматне м’ясо”: в Німеччині студенти масово страйкують проти закону про військову службу

У п’ятницю, 5 грудня, Бундестаг має ухвалити новий закон про обов’язкову військову службу. Документ набуде чинності на початку 2026 року — і вже зараз викликає потужну хвилю спротиву.

Німецькі студенти оголосили страйк проти нової обов’язкової військової служби

У відповідь на ініціативу уряду, студентські організації по всій Німеччині оголосили загальнонаціональний страйк під назвою “Schulstreik”. Молодь вийде на вулиці у Франкфурті-на-Майні, Берліні, Потсдамі, Котбусі та інших містах. Про це повідомляє "Amal Frankfurt Україна".

У Франкфурті до протесту долучаться учні з 15 навчальних закладів. Марш стартує опівдні на площі Віллі-Брандта і завершиться на Бокенхаймер Варте. Ввечері, о 18:00, відбудеться окрема демонстрація для дорослих під гаслом “На знак солідарності зі страйкарями та проти воєнної політики федерального уряду”.

Протест координують численні молодіжні організації: “Соколи”, “Юна – демократична молодь”, “Соціалістична німецька робітнича молодь”, “Франкфуртське молодіжне кільце”.

У соцмережах молодь заявляє:

"Ми не хочемо ставати гарматним м’ясом. Ми не хочемо помирати у формі. Ми не підтримуємо війну, яку треба зупинити будь-якою ціною".

Що передбачає новий закон?

Починаючи з 2026 року, всі 18-річні чоловіки та жінки отримуватимуть анкету з QR-кодом. Заповнення обов’язкове для чоловіків і добровільне для жінок. Також усі хлопці, народжені у 2008 році або пізніше, повинні будуть пройти медичний огляд до літа 2027 року.

Попри це, право на відмову від служби за переконаннями зберігається — його гарантує Конституція Німеччини.

