"Мы не пушечное мясо": в Германии студенты массово бастуют против закона о военной службе

В пятницу, 5 декабря, Бундестаг должен принять новый закон об обязательной военной службе. Документ вступит в силу в начале 2026 года и уже сейчас вызывает мощную волну сопротивления.

Немецкие студенты объявили забастовку против новой обязательной военной службы

В ответ на инициативу правительства студенческие организации по всей Германии объявили общенациональную забастовку под названием Schulstreik . Молодежь выйдет на улицы во Франкфурте-на-Майне, Берлине, Потсдаме, Котбусе и других городах. Об этом сообщает "Amal Frankfurt Украина".

Во Франкфурте к протесту присоединятся учащиеся из 15 учебных заведений. Марш стартует в полдень на площади Вилли-Брандта и завершится на Бокенхаймере Варте. Вечером, в 18:00, состоится отдельная демонстрация для взрослых под лозунгом "В знак солидарности с бастующими и против военной политики федерального правительства" .

Протест координируют многочисленные молодежные организации: "Соколы" , "Юная — демократическая молодежь" , "Социалистическая немецкая рабочая молодежь" , "Франкфуртское молодежное кольцо" .

В соцсетях молодежь заявляет:

"Мы не хотим становиться пушечным мясом. Мы не хотим умирать в форме. Мы не поддерживаем войну, которую нужно остановить любой ценой".

Что предполагает новый закон?

Начиная с 2026 года все 18-летние мужчины и женщины будут получать анкету с QR-кодом. Заполнение обязательно для мужчин и добровольное для женщин. Также все ребята, рожденные в 2008 году или позже, должны будут пройти медицинское освидетельствование до лета 2027 года.

Несмотря на это, право на отказ от службы по убеждениям сохраняется его гарантирует Конституция Германии.

