Общество права человека "Мы не пушечное мясо": в Германии студенты массово бастуют против закона о военной службе
commentss НОВОСТИ Все новости

"Мы не пушечное мясо": в Германии студенты массово бастуют против закона о военной службе

5 декабря Бундестаг голосует за новый закон, а молодежь выйдет на улицы с протестами в десятках городов.

4 декабря 2025, 15:46
Автор:
avatar

Проніна Анна

В пятницу, 5 декабря, Бундестаг должен принять новый закон об обязательной военной службе. Документ вступит в силу в начале 2026 года и уже сейчас вызывает мощную волну сопротивления.

Немецкие студенты объявили забастовку против новой обязательной военной службы

В ответ на инициативу правительства студенческие организации по всей Германии объявили общенациональную забастовку под названием Schulstreik . Молодежь выйдет на улицы во Франкфурте-на-Майне, Берлине, Потсдаме, Котбусе и других городах. Об этом сообщает "Amal Frankfurt Украина".

Во Франкфурте к протесту присоединятся учащиеся из 15 учебных заведений. Марш стартует в полдень на площади Вилли-Брандта и завершится на Бокенхаймере Варте. Вечером, в 18:00, состоится отдельная демонстрация для взрослых под лозунгом "В знак солидарности с бастующими и против военной политики федерального правительства" .

Протест координируют многочисленные молодежные организации: "Соколы" , "Юная — демократическая молодежь" , "Социалистическая немецкая рабочая молодежь" , "Франкфуртское молодежное кольцо" .

В соцсетях молодежь заявляет:

"Мы не хотим становиться пушечным мясом. Мы не хотим умирать в форме. Мы не поддерживаем войну, которую нужно остановить любой ценой".

Что предполагает новый закон?
Начиная с 2026 года все 18-летние мужчины и женщины будут получать анкету с QR-кодом. Заполнение обязательно для мужчин и добровольное для женщин. Также все ребята, рожденные в 2008 году или позже, должны будут пройти медицинское освидетельствование до лета 2027 года.

Несмотря на это, право на отказ от службы по убеждениям сохраняется его гарантирует Конституция Германии.

Напомним, портал "Комментарии" сообщает, что Евросоюз почти завершил согласование 20-го пакета санкций против России , усиливая давление на путинский режим и поддерживая Украину.



