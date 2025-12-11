Медсестра відмовилась ділити роздягальню з транслікарем — її звільнили, але вона виграла суд і може отримати компенсацію

У Шотландії спалахнув скандал через спір про гендерну ідентичність у медзакладі. Медсестру Сенді Пеггі, яка 30 років пропрацювала в системі охорони здоров’я NHS, усунули з роботи після того, як вона відмовилася користуватися однією роздягальнею з трансгендерним лікарем — біологічним чоловіком. Вона подала до суду, заявивши про домагання з боку роботодавця — і частково виграла справу.

Жінку на роботі змушували роздягатися перед чоловіками





Інцидент стався в лікарні Вікторія у місті Керколді. Пеггі не погодилась ділити жіночу роздягальню з лікарем Бет Аптоном, який ідентифікує себе як жінку, але є біологічним чоловіком. У відповідь її відсторонили від роботи у відділенні невідкладної допомоги.





Суд визнав, що медична адміністрація чинила домагання, зокрема ігноруючи її скарги та затягуючи з розслідуванням. Також незаконним визнано наказ керівництва, що забороняв їй говорити про ситуацію з колегами. Водночас обвинувачення у дискримінації були відхилені, як і позов проти самого Аптона.





"Це були болісні два роки для мене та моєї сім’ї. Але я вдячна, що суд визнав порушення з боку мого роботодавця", — сказала Пеггі після рішення.





Справу активно коментують у Шотландії. Уряд заявив, що аналізує її наслідки, а консервативні кола звинуватили систему в тому, що "самовизначення" стало нормою у держустановах.





Правозахисна група Sex Matters висловила незадоволення рішенням суду. Її очільниця Мая Форстатер наголосила, що роботодавці не мають бути змушені пускати біологічних чоловіків до жіночих роздягалень, навіть якщо ті ідентифікують себе як жінки.





Сенді Пеггі чекає окремого слухання щодо компенсації, яку вона може отримати від державної медустанови. Це — лише один епізод у гарячій дискусії про межі прав, самовизначення та захист персоналу в установах.





