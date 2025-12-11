Медсестра отказалась делить раздевалку с трансврачом — ее уволили, но она выиграла суд и может получить компенсацию

В Шотландии разразился скандал из-за спора о гендерной идентичности в медучреждении. Медсестру Сэнди Пегги, которая 30 лет проработала в системе здравоохранения NHS, была устранена с работы после того, как она отказалась пользоваться одной раздевалкой с трансгендерным врачом — биологическим мужчиной. Она подала в суд, заявив о домогательствах со стороны работодателя — и частично выиграла дело.

Женщину заставляли на работе раздеваться перед мужчинами





Инцидент произошел в больнице Виктория в городе Керколде. Пегги не согласилась делить женскую раздевалку с врачом Бет Аптоном, который идентифицирует себя как женщину, но является биологическим мужчиной. В ответ она была отстранена от работы в отделении неотложной помощи.





Суд признал, что медицинская администрация добивалась, в том числе игнорируя ее жалобы и затягивая с расследованием. Также незаконным признан приказ руководства, запрещавший ей говорить о ситуации с коллегами. В то же время обвинения в дискриминации были отклонены, как и иск против самого Аптона.





"Это были болезненные два года для меня и моей семьи. Но я благодарна за то, что суд признал нарушения со стороны моего работодателя", — сказала Пегги после решения.





Дело активно комментируют в Шотландии. Правительство заявило, что анализирует ее последствия, а консервативные круги обвинили систему в том, что "самоопределение" стало нормой в госучреждениях.





Правозащитная группа Sex Matters выразила недовольство решением суда. Ее глава Мая Форстатер подчеркнула, что работодатели не должны быть вынуждены пускать биологических мужчин в женские раздевалки, даже если те идентифицируют себя как женщины.





Сэнди Пегги ждет отдельного слушания по поводу компенсации, которую она может получить от государственного медучреждения. Это лишь один эпизод в горячей дискуссии о границах прав, самоопределении и защите персонала в учреждениях.





