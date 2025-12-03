Маєте город, але не приватизували: під час війни землю можуть відібрати — і це реально

Чи можуть під час війни забрати город, якщо ви ним користуєтесь, але не оформили на себе? Це запитання сьогодні звучить дедалі частіше — і не дарма.

Війна не скасовує правил: неприватизований город — це не ваша власність, поки немає документів.

Відповідь на нього дала команда "Агро 24", спираючись на пояснення земельного фонду України.

Ситуація виглядає тривожно: під час воєнного стану в Україні заборонена приватизація землі, у тому числі — городів, якими українці роками користуються для вирощування врожаю. Це — тимчасовий захід для захисту державного ресурсу.

Але що це означає на практиці?

Якщо ви користуєтесь ділянкою, яка не оформлена офіційно, вас не можуть просто так змусити її покинути — тільки через суд або іншу формалізовану процедуру. Право користування зберігається. Проте ніхто не застрахований від конфліктів, претензій і навіть спроб рейдерського відбору, якщо не подбати про базові документи.

Ось що радять юристи:

Перевірте документи. Якщо у вас є хоч щось — рішення сільради, договір оренди, акт передачі — це вже важливо.

Зафіксуйте факт користування. Фото, акти, свідчення сусідів — усе це може допомогти в разі спору.

Напишіть запит до місцевої влади. Офіційно з’ясуйте підстави обмежень і отримайте відповідь письмово.

Готуйтеся заздалегідь. Після скасування воєнного стану відновиться можливість подати заяву на приватизацію.

Усі ці кроки можуть здатися зайвими — доки не з’явиться хтось, хто захоче "віджати" город, який ви вважаєте своїм.

Тож якщо ви досі відкладали оформлення документів — час перестати чекати. Навіть якщо землю поки не можна приватизувати, ви вже зараз можете захистити себе — хоча б зафіксувавши свої права на користування.

Інакше — ризикуєте залишитися без урожаю і без городу.

