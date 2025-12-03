Есть огород, но не приватизировали: во время войны землю могут отобрать — и это реально

Могут ли во время войны забрать огород, если вы им пользуетесь, но не оформили на себя? Этот вопрос сегодня звучит все чаще и не зря.

Война не отменяет закон: неоформленный огород — не ваша собственность без документов.

Ответ на него дала команда " Агро 24 ", опираясь на объяснение земельного фонда Украины.

Ситуация выглядит тревожно: во время военного положения в Украине запрещена приватизация земли , в том числе огородов, которыми украинцы годами пользуются для выращивания урожая. Это временная мера для защиты государственного ресурса.

Но что это значит на практике?

Если вы пользуетесь участком, который не оформлен официально, вас не могут просто так заставить его покинуть — только через суд или другую формализованную процедуру. Право использования сохраняется. Однако никто не застрахован от конфликтов, претензий и даже попыток рейдерского отбора , если не позаботиться о базовых документах.

Вот что советуют юристы:

Проверьте документы. Если у вас есть хоть что-нибудь — решение сельсовета, договор аренды, акт передачи — это уже важно.

Зафиксируйте факт использования. Фото, акты, показания соседей – все это может помочь в случае спора.

Напишите запрос местным властям. Официально выясните основания ограничений и ответьте в письменном виде.

Готовьтесь заранее. После отмены военного положения возобновится возможность подать заявление на приватизацию.

Все эти шаги могут показаться лишними — пока не появится кто-нибудь, кто захочет "отжать" город, который вы считаете своим.

Так что если вы до сих пор откладывали оформление документов — пора перестать ждать. Даже если землю пока нельзя приватизировать, вы уже сейчас можете защитить себя хотя бы зафиксировав свои права на пользование.

Иначе рискуете остаться без урожая и без огорода.

