“Лазівка для корупції”: у Раді пропонують скасувати чергову "схему"

У Києві та Київській області на годину зменшили комендантську годину. Заборонено перебувати на вулиці без відповідного дозволу з 01:00 до 05:00. Однак у Раді вважають такі обмеження зайвими.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що в Україні слід переглянути підхід до комендантської години, а в тилових регіонах — взагалі її скасувати. Окремо він поставив під сумнів комендантську годину з першої до п’ятої ранку. За його словами, нині немає очевидної логіки в тому, щоб на цей час фактично зупиняти життя міст.

“Комендантська година. Я взагалі не розумію, чому з першої до п'ятої. Свого часу вона вводилась для того, щоб там не працювали ДРГ. Але станом на сьогодні вони працюють вдень і якщо їм щось потрібно… І просто перекривати, вимикати місто в цей час, я не бачу в цьому сенсу”, — заявив Разумков.

На його думку, варто скасувати комендантську годину, окрім території, де безпосередньо відбуваються бойові дії. До того ж, за його словами, комендантська година може створювати можливості для зловживань щодо бізнесу та громадян. А реальних покарань за порушення цього обмеження немає, зазначив політик.

“Жодної відповідальності за порушення комендантської години не існує. Вас можуть зупинити, можуть перевірити документи, в теорії можуть забрати в відділок для чогось для перевірки документів, але якщо у вас документи в нормі, вас мають відпустити”, — пояснив нардеп.

Водночас політик визнав, що автомобілістам можуть не дозволити рух через блокпости вночі. При цьому є “лазівка” для корупції та хабарництва — коли на блокпосту пропонують “порішати на місці”, підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи варто було в Києві пом’якшувати обмеження.



