"Лазейка для коррупции": в Раде предлагают отменить очередную "схему"

В Киеве и Киевской области на час уменьшили комендантский час. Запрещено находиться на улице без соответствующего разрешения с 01.00 до 05.00. Однако в Раде считают такие ограничения излишними.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что в Украине следует пересмотреть подход к комендантскому часу, а в тыловых регионах — вообще его отменить. Отдельно он поставил под сомнение комендантский час с первого до пяти утра. По его словам, сейчас нет очевидной логики в том, чтобы в настоящее время фактически останавливать жизнь городов.

"Комендантский час. Я вообще не понимаю, почему с первого до пяти. В свое время он вводился для того, чтобы там не работали ДРГ. Но на сегодня они работают днем и если им что-то нужно... И просто перекрывать, выключать город в это время, я не вижу в этом смысла", — заявил Разумков.

По его мнению, следует отменить комендантский час, кроме территории, где непосредственно происходят боевые действия. К тому же, по его словам, комендантский час может создавать возможности для злоупотреблений бизнесом и гражданами. А реальных наказаний за нарушение этого ограничения нет, отметил политик.

"Никакой ответственности за нарушение комендантского часа не существует. Вас могут остановить, могут проверить документы, в теории могут забрать в отделение для чего-то для проверки документов, но если у вас документы в норме, вас должны отпустить", — пояснил нардеп.

В то же время политик признал, что автомобилистам могут не разрешить движение через блокпосты ночью. При этом есть "лазейка" для коррупции и взяточничества — когда на блокпосту предлагают "решить на месте", подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, стоило ли в Киеве смягчать ограничения.



