14 днів і жодного дня більше: хто в Україні може отримати оплачувану відпустку після народження дитини

В Україні працівники мають право на спеціальну оплачувану відпустку у разі народження дитини, однак скористатися нею можуть не всі і не будь-коли. У Міністерстві юстиції пояснили ключові умови, строки та нюанси оформлення такої відпустки, про які часто забувають.

Оплачувана відпустка при народженні дитини: хто може оформити

Як повідомляють "Коментарі", про це роз'яснили у Міністерстві юстиції України.

Хто має право на відпустку

Право на оплачувану відпустку при народженні дитини має не лише чоловік жінки, яка народила. Закон передбачає ширший перелік осіб.

Скористатися нею можуть чоловік, дружина якого народила дитину. Також це право має батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю, але проживає з нею спільно, має спільний побут і взаємні права та обов’язки.

Окрім цього, оформити таку відпустку можуть бабуся, дідусь або інший повнолітній родич, який фактично доглядає за дитиною, якщо її виховує одинока мати або одинокий батько.

Скільки триває відпустка

У Мін’юсті наголошують, що така відпустка надається одноразово. Її тривалість визначає сам працівник у заяві, але вона не може перевищувати 14 календарних днів.

При цьому святкові та неробочі дні до цього терміну не зараховуються.

Навіть у випадку народження двох або більше дітей від однієї вагітності тривалість відпустки не змінюється – вона залишається такою ж.

Важливі строки, які не можна пропустити

Є чіткі часові рамки, яких необхідно дотримуватися. Подати заяву на відпустку потрібно не пізніше ніж протягом трьох місяців із дня народження дитини.

Водночас використати ці дні відпочинку працівник має не пізніше 104-го дня з моменту народження дитини. Порушення цих строків може призвести до втрати права на відпустку.

Як правильно оформити

Для отримання відпустки працівник має подати письмову заяву роботодавцю. До неї необхідно додати документи, передбачені відповідним порядком, затвердженим урядом.

Якщо ж людина змінила місце роботи протягом трьох місяців після народження дитини, потрібно додатково надати довідку з попереднього місця роботи про те, що така відпустка не використовувалася.

Що варто врахувати

Фахівці звертають увагу, що ця відпустка є гарантованим правом, але вона потребує дотримання всіх формальностей. Найчастіше проблеми виникають саме через пропущені строки або відсутність необхідних документів.

Тому майбутнім батькам і родичам, які планують скористатися цим правом, радять заздалегідь уточнити всі деталі у роботодавця та підготувати документи.

