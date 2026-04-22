14 дней и ни дня больше: кто в Украине может получить оплачиваемый отпуск после рождения ребенка

В Украине работники имеют право на специальный оплачиваемый отпуск в случае рождения ребенка, однако воспользоваться им могут не все и никогда. В Министерстве юстиции объяснили ключевые условия, сроки и нюансы оформления такого отпуска, о которых часто забывают.

Оплачиваемый отпуск при рождении ребенка: кто может оформить

Кто имеет право на отпуск

Право на оплачиваемый отпуск при рождении ребенка имеет не только мужчина родившей женщины. Закон предусматривает более широкий перечень лиц.

Воспользоваться ею могут муж, жена которого родила ребенка. Также это право имеет отец ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью, но проживает с ней совместно, имеет общий быт и взаимные права и обязанности.

Кроме этого, оформить такой отпуск могут бабушка, дедушка или другой совершеннолетний родственник, фактически ухаживающий за ребенком, если за ним воспитывается одинокая мать или одинокий отец.

Сколько длится отпуск

В Минюсте отмечают, что такой отпуск предоставляется единовременно. Ее продолжительность определяет сам работник в заявлении, но он не может превышать 14 календарных дней.

При этом праздничные и нерабочие дни в этот срок не засчитываются.

Даже в случае рождения двоих или более детей от одной беременности продолжительность отпуска не меняется – она остается такой же.

Важные сроки, которые нельзя пропустить

Есть четкие временные рамки, которые необходимо соблюдать. Подать заявление на отпуск нужно не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка.

В то же время использовать эти дни отдыха работник должен не позднее 104 дня с момента рождения ребенка. Нарушение этих сроков может привести к потере права на отпуск.

Как правильно оформить

Для получения отпуска работник должен подать письменное заявление работодателю. В нее необходимо добавить документы, предусмотренные соответствующим порядком, утвержденным правительством.

Если же человек сменил место работы в течение трех месяцев после рождения ребенка, нужно дополнительно предоставить справку с предыдущего места работы о том, что такой отпуск не использовался.

Что следует учесть

Специалисты обращают внимание, что этот отпуск является гарантированным правом, но требует соблюдения всех формальностей. Зачастую проблемы возникают именно из-за пропущенных сроков или отсутствия необходимых документов.

Поэтому будущим родителям и родственникам, которые планируют воспользоваться этим правом, советуют заранее уточнить все детали работодателя и подготовить документы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что Чехия готовится существенно пересмотреть правила пребывания для украинцев, находящихся в стране под временной защитой. Речь идет об усилении контроля, изменении подходов к пребыванию за пределами государства и более жестких последствиях за нарушение местного законодательства.