50 тисяч за дитину: як швидко отримати виплату у 2026 році

Мета допомоги — підтримати сім’ї у перші місяці життя дитини.

Два способи оформлення виплати

Через Пенсійний фонд України (ПФУ) Найшвидший і надійний спосіб отримати гроші.

Приймають заяви у паперовому та електронному вигляді через кабінет платника. Онлайн через сервіс "єМалятко" у додатку "Дія" Зручний цифровий варіант, заявка подається за кілька хвилин.

Поки що сервіс адаптують під нову суму виплат, можливі затримки в перші дні січня.

"Якщо допомогу хочеться отримати вже сьогодні, звертайтеся безпосередньо до Пенсійного фонду", — наголошує перша заступниця міністра соціальної політики Людмила Шемелинець.

Що потрібно для оформлення через ПФУ:

Заява встановленого зразка;

Паспорт одного з батьків та ідентифікаційний код;

Свідоцтво про народження дитини (оригінал та копія);

Реквізити банківського рахунку у форматі IBAN для переказу грошей.

Завдяки автоматизації процесів у 2026 році розгляд документів відбувається швидко, що дозволяє батькам отримати фінансову підтримку без довгих черг та затримок.

