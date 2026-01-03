logo_ukra

Головна Новини Суспільство права людини 50 тисяч за дитину: як швидко отримати виплату у 2026 році
commentss НОВИНИ Всі новини

50 тисяч за дитину: як швидко отримати виплату у 2026 році

З 1 січня 2026 року батьки новонароджених можуть отримати одноразову допомогу у 50 тисяч гривень. Ми розповідаємо, куди звертатися та які документи підготувати.

3 січня 2026, 20:53
Автор:
avatar

Проніна Анна

З 1 січня 2026 року в Україні офіційно запрацювала нова програма підтримки сімей з новонародженими. Відтепер батьки можуть оформити одноразову допомогу у розмірі 50 000 гривень на кожну дитину, народжену після набрання чинності законом.

50 тисяч за дитину: як швидко отримати виплату у 2026 році

Державна підтримка для новонароджених: покрокова інструкція, щоб отримати 50 000 гривень

Що змінилося:

  • Сума виплати — 50 000 грн, які надаються одноразово.

  • Мета допомоги — підтримати сім’ї у перші місяці життя дитини.

    Два способи оформлення виплати

    1. Через Пенсійний фонд України (ПФУ)

      • Найшвидший і надійний спосіб отримати гроші.

      • Приймають заяви у паперовому та електронному вигляді через кабінет платника.

    2. Онлайн через сервіс "єМалятко" у додатку "Дія"

      • Зручний цифровий варіант, заявка подається за кілька хвилин.

      • Поки що сервіс адаптують під нову суму виплат, можливі затримки в перші дні січня.

    "Якщо допомогу хочеться отримати вже сьогодні, звертайтеся безпосередньо до Пенсійного фонду", — наголошує перша заступниця міністра соціальної політики Людмила Шемелинець.

    Що потрібно для оформлення через ПФУ:

    • Заява встановленого зразка;

    • Паспорт одного з батьків та ідентифікаційний код;

    • Свідоцтво про народження дитини (оригінал та копія);

    • Реквізити банківського рахунку у форматі IBAN для переказу грошей.

    Завдяки автоматизації процесів у 2026 році розгляд документів відбувається швидко, що дозволяє батькам отримати фінансову підтримку без довгих черг та затримок.

