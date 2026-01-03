50 тисяч за дитину: як швидко отримати виплату у 2026 році

Рубрики
З 1 січня 2026 року в Україні офіційно запрацювала нова програма підтримки сімей з новонародженими. Відтепер батьки можуть оформити одноразову допомогу у розмірі 50 000 гривень на кожну дитину, народжену після набрання чинності законом.
Державна підтримка для новонароджених: покрокова інструкція, щоб отримати 50 000 гривень
Що змінилося:
Сума виплати — 50 000 грн, які надаються одноразово.
Мета допомоги — підтримати сім’ї у перші місяці життя дитини.
Через Пенсійний фонд України (ПФУ)
Найшвидший і надійний спосіб отримати гроші.
Приймають заяви у паперовому та електронному вигляді через кабінет платника.
Онлайн через сервіс "єМалятко" у додатку "Дія"
Зручний цифровий варіант, заявка подається за кілька хвилин.
Поки що сервіс адаптують під нову суму виплат, можливі затримки в перші дні січня.
"Якщо допомогу хочеться отримати вже сьогодні, звертайтеся безпосередньо до Пенсійного фонду", — наголошує перша заступниця міністра соціальної політики Людмила Шемелинець.
Заява встановленого зразка;
Паспорт одного з батьків та ідентифікаційний код;
Свідоцтво про народження дитини (оригінал та копія);
Реквізити банківського рахунку у форматі IBAN для переказу грошей.
Завдяки автоматизації процесів у 2026 році розгляд документів відбувається швидко, що дозволяє батькам отримати фінансову підтримку без довгих черг та затримок.
