Главная Новости Общество права человека 50 тысяч за ребенка: как быстро получить выплату в 2026 году
commentss НОВОСТИ Все новости

50 тысяч за ребенка: как быстро получить выплату в 2026 году

С 1 января 2026 родители новорожденных могут получить единовременную помощь в 50 тысяч гривен. Мы рассказываем, куда обращаться и какие документы подготовить.

3 января 2026, 20:53
Автор:
Проніна Анна

С 1 января 2026 г. в Украине официально заработала новая программа поддержки семей с новорожденными. Отныне родители могут оформить единовременную помощь в размере 50 000 гривен на каждого ребенка, рожденного после вступления в силу закона.

50 тысяч за ребенка: как быстро получить выплату в 2026 году

Государственная поддержка для новорожденных: пошаговая инструкция, чтобы получить 50 000 гривен

Что изменилось:

  • Сумма выплаты – 50 000 грн, которые предоставляются единовременно.

  • Цель помощи – поддержать семьи в первые месяцы жизни ребенка.

    Два способа оформления выплаты

    1. Через Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

      • Самый быстрый и надежный способ получить деньги.

      • Принимают заявления в бумажном и электронном виде через кабинет плательщика.

    2. Онлайн через сервис "Малятко" в приложении "Действие"

      • Удобный цифровой вариант, заявка подается через несколько минут.

      • Пока сервис адаптируется под новую сумму выплат, возможны задержки в первые дни января.

    "Если помощь хочется получить уже сегодня, обращайтесь непосредственно в Пенсионный фонд", — отмечает первая заместитель министра социальной политики Людмила Шемелинец.

    Что нужно для оформления через ПФУ:

    • Заявление установленного образца;

    • Паспорт родителя и идентификационный код;

    • Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия);

    • Реквизиты банковского счета в формате IBAN для перевода денег.

    Благодаря автоматизации процессов в 2026 году рассмотрение документов проходит быстро, что позволяет родителям получить финансовую поддержку без долгих очередей и задержек.

    Благодаря автоматизации процессов в 2026 году рассмотрение документов проходит быстро, что позволяет родителям получить финансовую поддержку без долгих очередей и задержек.



