50 тысяч за ребенка: как быстро получить выплату в 2026 году

Цель помощи – поддержать семьи в первые месяцы жизни ребенка.

Два способа оформления выплаты

Через Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Самый быстрый и надежный способ получить деньги.

Принимают заявления в бумажном и электронном виде через кабинет плательщика. Онлайн через сервис "Малятко" в приложении "Действие" Удобный цифровой вариант, заявка подается через несколько минут.

Пока сервис адаптируется под новую сумму выплат, возможны задержки в первые дни января.

"Если помощь хочется получить уже сегодня, обращайтесь непосредственно в Пенсионный фонд", — отмечает первая заместитель министра социальной политики Людмила Шемелинец.

Что нужно для оформления через ПФУ:

Заявление установленного образца;

Паспорт родителя и идентификационный код;

Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия);

Реквизиты банковского счета в формате IBAN для перевода денег.

Благодаря автоматизации процессов в 2026 году рассмотрение документов проходит быстро, что позволяет родителям получить финансовую поддержку без долгих очередей и задержек.

