50 тысяч за ребенка: как быстро получить выплату в 2026 году

Проніна Анна
С 1 января 2026 г. в Украине официально заработала новая программа поддержки семей с новорожденными. Отныне родители могут оформить единовременную помощь в размере 50 000 гривен на каждого ребенка, рожденного после вступления в силу закона.
Государственная поддержка для новорожденных: пошаговая инструкция, чтобы получить 50 000 гривен
Что изменилось:
Сумма выплаты – 50 000 грн, которые предоставляются единовременно.
Цель помощи – поддержать семьи в первые месяцы жизни ребенка.
Через Пенсионный фонд Украины (ПФУ)
Самый быстрый и надежный способ получить деньги.
Принимают заявления в бумажном и электронном виде через кабинет плательщика.
Онлайн через сервис "Малятко" в приложении "Действие"
Удобный цифровой вариант, заявка подается через несколько минут.
Пока сервис адаптируется под новую сумму выплат, возможны задержки в первые дни января.
"Если помощь хочется получить уже сегодня, обращайтесь непосредственно в Пенсионный фонд", — отмечает первая заместитель министра социальной политики Людмила Шемелинец.
Заявление установленного образца;
Паспорт родителя и идентификационный код;
Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия);
Реквизиты банковского счета в формате IBAN для перевода денег.
Благодаря автоматизации процессов в 2026 году рассмотрение документов проходит быстро, что позволяет родителям получить финансовую поддержку без долгих очередей и задержек.
