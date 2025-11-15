logo_ukra

Кремль прикривається Достоєвським: в Екваторіальній Гвінеї РФ просуває агентурні проекти під виглядом культурних подій.
Кремль прикривається Достоєвським: в Екваторіальній Гвінеї РФ просуває агентурні проекти під виглядом культурних подій.

Захід у Гвінеї, як би присвячений творчості Достоєвського, організували російський культурний центр та структура «Африканська ініціатива» — проект, який ЄС визнав елементом російських гібридних операцій.

15 листопада 2025, 10:59
Автор:
Проніна Анна

У столиці Екваторіальної Гвінеї відбувся "дискусійний клуб", присвячений творчості Достоєвського. Формально подію провели у російському культурному центрі за участю організації "Африканська ініціатива", що позиціонує собі як медіаплатформа. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Кремль прикривається Достоєвським: в Екваторіальній Гвінеї РФ просуває агентурні проекти під виглядом культурних подій.

"Русскій мір" у Гвінеї: скоро і там будуть "ісконно рускіє землі"

Насправді "Африканська ініціатива" — це проект, контролований російськими спецслужбами та замаскований під культурно-медійний майданчик. Його справжня мета — розширення російського впливу в Африці через механізми м'якої сили: культурні заходи, освітні курси та медіаприсутність. У жовтні структура підписала угоду із "росспівробітництвом" про відкриття в країні партнерського "російського дому", що фактично легалізує новий осередок російської агентурної мережі.

Такі заходи є частиною неоколоніальної стратегії Кремля, що під виглядом "гуманітарних зв'язків" створює інфраструктуру для політичного впливу, вербування місцевих лідерів думок та маніпулювання громадською думкою на африканському континенті. Європейський Союз ще в грудні 2024 року впровадив санкції проти "Африканської ініціативи" та її ключових представників, зокрема головного редактора Артема Курєєва, визнавши організацію важливим інструментом російських дезінформаційних кампаній.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв , що Словаччини школярі масово вишли зі зустрічі з прем'єром Робертом Фіцо після його суперечливих висловлювань про допомогу Україні. Це не перший випадок конфлікту між учнями та прем'єром. На початку листопада Фіцо планував виступ у місцевій школі, але учні на знак протесту намалювали серце у кольорах українського прапора.



