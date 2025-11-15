logo

Кремль прикрывается Достоевским: в Экваториальной Гвинее РФ продвигает агентурные проекты под видом культурных событий.
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль прикрывается Достоевским: в Экваториальной Гвинее РФ продвигает агентурные проекты под видом культурных событий.

Мероприятие в Гвинее, как посвященное творчеству Достоевского, организовали российский культурный центр и структура «Африканская инициатива» — проект, который ЕС признал элементом российских гибридных операций.

15 ноября 2025, 10:59
Автор:
avatar

Проніна Анна

У столиці Екваторіальної Гвінеї відбувся "дискусійний клуб", присвячений творчості Достоєвського. Формально подію провели у російському культурному центрі за участі організації "Африканська ініціатива", що позиціонує себе як медіаплатформа. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Кремль прикрывается Достоевским: в Экваториальной Гвинее РФ продвигает агентурные проекты под видом культурных событий.

"Русский мир" в Гвинее: скоро и там будут "исконно русские земли"

Насправді "Африканська ініціатива" — це проєкт, контрольований російськими спецслужбами та замаскований під культурно-медійний майданчик. Його справжня мета — розширення російського впливу в Африці через механізми "м’якої сили": культурні заходи, освітні курси та медіаприсутність. У жовтні структура підписала угоду з "россотруднічеством" про відкриття в країні партнерського "русского дому", що фактично легалізує новий осередок російської агентурної мережі.

Такі заходи є частиною неоколоніальної стратегії Кремля, який під виглядом "гуманітарних зв’язків" створює інфраструктуру для політичного впливу, вербування місцевих лідерів думок та маніпулювання громадською думкою на африканському континенті. Європейський Союз ще у грудні 2024 року запровадив санкції проти "Африканської ініціативи" та її ключових представників, зокрема головного редактора Артема Курєєва, визнавши організацію важливим інструментом російських дезінформаційних кампаній.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що Словаччині школярі масово вийшли із зустрічі з прем’єром Робертом Фіцо після його суперечливих висловлювань про допомогу Україні. Це не перший випадок конфлікту між учнями та прем’єром. На початку листопада Фіцо планував виступ у місцевій школі, але учні в знак протесту намалювали серце у кольорах українського прапора. 



