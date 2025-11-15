Кремль прикрывается Достоевским: в Экваториальной Гвинее РФ продвигает агентурные проекты под видом культурных событий.

У столиці Екваторіальної Гвінеї відбувся "дискусійний клуб", присвячений творчості Достоєвського. Формально подію провели у російському культурному центрі за участі організації "Африканська ініціатива", що позиціонує себе як медіаплатформа. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Русский мир" в Гвинее: скоро и там будут "исконно русские земли"

Насправді "Африканська ініціатива" — це проєкт, контрольований російськими спецслужбами та замаскований під культурно-медійний майданчик. Його справжня мета — розширення російського впливу в Африці через механізми "м’якої сили": культурні заходи, освітні курси та медіаприсутність. У жовтні структура підписала угоду з "россотруднічеством" про відкриття в країні партнерського "русского дому", що фактично легалізує новий осередок російської агентурної мережі.

Такі заходи є частиною неоколоніальної стратегії Кремля, який під виглядом "гуманітарних зв’язків" створює інфраструктуру для політичного впливу, вербування місцевих лідерів думок та маніпулювання громадською думкою на африканському континенті. Європейський Союз ще у грудні 2024 року запровадив санкції проти "Африканської ініціативи" та її ключових представників, зокрема головного редактора Артема Курєєва, визнавши організацію важливим інструментом російських дезінформаційних кампаній.

