Українці чекають на повноцінне відкриття кордонів, однак воно безпосередньо залежить від завершення війни та скасування воєнного стану. Водночас у мережі виникають побоювання, що Євросоюз може обмежити в’їзд для громадян України. Чи справдяться ці сценарії, оцінив штучний інтелект.

Кордон. Фото портал "Коментарі"

Gemini вважає, що повністю відкрити кордони для чоловіків віком 23-60 років зможуть лише після скасування або істотного пом’якшення воєнного стану. Поки триває активна фаза війни та загальна мобілізація, обмеження на виїзд зберігатимуться, хоча держава поступово розширює окремі винятки — зокрема для молоді віком 18-22 роки та деяких фахівців.

За оцінкою чат-бота, скасування обмежень відбуватиметься поступово після досягнення стійкого миру або припинення вогню.

Щодо ЄС Gemini не прогнозує заборони на в’їзд українцям чи скасування безвізу. Водночас чат-бот звертає увагу на системи EES та ETIAS, які передбачають нові процедури контролю, онлайн-авторизацію та збір для громадян безвізових країн. Це, наголошує Gemini, не закриття кордонів, а додаткові технічні формальності.

Grok також пов’язує повноцінне відкриття кордонів із завершенням воєнного стану. Чат-бот зазначає, що його продовжили до 29 січня 2027 року, а поки триває війна, обмеження для чоловіків віком 23-60 років, імовірно, залишатимуться. Виїзд можливий за визначеними підставами, зокрема через сімейні обставини, інвалідність або бронювання.

Молодші чоловіки віком 18-22 роки мають більше можливостей для виїзду, а після 60 років обмеження практично не діють. Водночас навіть після скасування воєнного стану може знадобитися перехідний період, тому миттєвого відкриття кордонів для всіх Grok не очікує.

Щодо Євросоюзу чат-бот не бачить перспектив повної заборони на в’їзд українцям. Він нагадує про продовження тимчасового захисту до березня 2028 року та стверджує, що для нових заявників із літа 2026-го передбачено підтвердження виконання військових обов’язків або звільнення від них. Ті, хто вже має захист, за оцінкою Grok, його не втратять. Безвіз для коротких поїздок також продовжить діяти.

DeepSeek наголошує, що українські кордони не відкриють одним рішенням, поки діє воєнний стан. Обмеження на виїзд чоловіків призовного віку зберігатимуться, а ознак швидкого скасування правил чат-бот не бачить.

Водночас DeepSeek уточнює, що кордони України відкриті для іноземців, але через закритий повітряний простір потрапити до країни можна наземним транспортом. Відкриття нових пунктів пропуску з Румунією та Словаччиною чат-бот називає розвитком інфраструктури, а не скасуванням обмежень на виїзд.

Щодо ЄС DeepSeek вважає побоювання про повну заборону перебільшеними. За його оцінкою, з березня 2027 року нові заявники на тимчасовий захист мають підтверджувати виконання військових обов’язків. Ті, хто вже отримав цей статус, змін не відчують. Водночас чат-бот допускає посилення перевірок для чоловіків призовного віку.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що повноцінне відкриття українських кордонів залежить від завершення війни та скасування воєнного стану. Також жоден із них не прогнозує повної заборони на в’їзд українців до ЄС.

Відмінності стосуються деталей: Gemini акцентує на нових європейських системах контролю, Grok — на можливому перехідному періоді після воєнного стану, а DeepSeek — на посиленні перевірок для нових заявників на тимчасовий захист. Отже, швидкого повернення до довоєнних правил чат-боти не очікують.

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