Украинцы ждут полноценного открытия границ, однако оно напрямую зависит от завершения войны и отмены военного положения. В то же время, в сети возникают опасения, что Евросоюз может ограничить въезд для граждан Украины. Сбудутся ли эти сценарии, оценил искусственный интеллект.

Граница. Фото портал "Комментарии"

Gemini считает, что полностью открыть границы для мужчин в возрасте 23-60 лет смогут только после упразднения или существенного смягчения военного положения. Пока продолжается активная фаза войны и всеобщая мобилизация, ограничения на выезд будут сохраняться, хотя государство постепенно расширяет отдельные исключения — в частности для молодежи 18-22 лет и некоторых специалистов.

По оценке чат-бота, отмена ограничений будет происходить постепенно после достижения устойчивого мира или прекращения огня.

Что касается ЕС, Gemini не прогнозирует запрет на въезд украинцам или отмену безвиза. В то же время, чат-бот обращает внимание на системы EES и ETIAS, которые предусматривают новые процедуры контроля, онлайн-авторизацию и сбор для граждан безвизовых стран. Это, подчеркивает Gemini, не закрытие границ, а дополнительные технические формальности.

Grok также связывает полноценное открытие границ с завершением военного положения. Чат-бот отмечает, что его продлили до 29 января 2027 года, а пока идет война, ограничения для мужчин в возрасте 23-60 лет, вероятно, будут оставаться. Выезд возможен по определенным основаниям, в частности по семейным обстоятельствам, инвалидности или бронированию.

Младшие мужчины в возрасте 18-22 лет имеют больше возможностей для выезда, а после 60 лет ограничения практически бездействуют. В то же время, даже после отмены военного положения может понадобиться переходный период, поэтому мгновенного открытия границ для всех Grok не ожидает.

Что касается Евросоюза, чат-бот не видит перспектив полного запрета на въезд украинцам. Он напоминает о продлении временной защиты до марта 2028 года и утверждает, что для новых заявителей с лета 2026-го предусмотрено подтверждение выполнения военных обязанностей или освобождение от них. Те, кто уже имеет защиту, по оценке Grok его не потеряют. Безвозмезд для коротких поездок также продолжит действовать.

DeepSeek отмечает, что украинские границы не откроют одним решением, пока действует военное положение. Ограничения на выезд мужчин призывного возраста будут сохраняться, а признаки быстрой отмены правил чат-бот не видят.

В то же время DeepSeek уточняет, что границы Украины открыты для иностранцев, но из-за закрытого воздушного пространства попасть в страну можно наземным транспортом. Открытие новых пунктов пропуска с Румынией и Словакией чат-бот называет развитием инфраструктуры, а не отменой ограничений на выезд.

Что касается ЕС, DeepSeek считает опасения о полном запрете преувеличенными. По его оценке, с марта 2027 года новые заявители на временную защиту должны подтверждать исполнение военных обязанностей. Те, кто уже получил этот статус, перемен не почувствуют. В то же время чат-бот допускает усиление проверок для мужчин призывного возраста.

Все три чата сходятся на том, что полноценное открытие украинских границ зависит от завершения войны и отмены военного положения. Также ни один из них не прогнозирует полного запрета на въезд украинцев в ЕС.

Отличия касаются деталей: Gemini акцентирует внимание на новых европейских системах контроля, Grok – на возможном переходном периоде после военного положения, а DeepSeek – на усилении проверок для новых заявителей на временную защиту. Следовательно, скорейшего возвращения к довоенным правилам чат-боты не ожидают.

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