Іноземці потрібні в Україні: в Раді вказали на важливий нюанс

Кречмаровская Наталия
В Україні не припиняється дискусія щодо завезення трудових мігрантів. Є аргументи як за, так і проти. В Раді розповіли, як можна ефективно залучати іноземців.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олександр Качура переконаний, що Україна повинна бути максимально відкритою для іноземців, які готові допомагати у захисті нашої держави. За його словами, тут важливо чітко розставити акценти.
За словами політика, якщо людина готова підписати контракт і стати на захист України — держава має створити для цього зрозумілі та доступні умови. Нардеп розповів, що сьогодні готуються важливі зміни: посилюється грошове забезпечення для контрактників Збройних сил України, будуть чіткі умови служби, визначені строки та конкурентні контракти.
За його словами, держава повинна активніше працювати над залученням іноземців до служби, адже це допоможе провести ротацію чи демобілізацію захисників, які воюють з перших днів повномасштабної війни.
