Іноземці потрібні в Україні: в Раді вказали на важливий нюанс

В Україні не припиняється дискусія щодо завезення трудових мігрантів. Є аргументи як за, так і проти. В Раді розповіли, як можна ефективно залучати іноземців.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олександр Качура переконаний, що Україна повинна бути максимально відкритою для іноземців, які готові допомагати у захисті нашої держави. За його словами, тут важливо чітко розставити акценти.

“Я категорично проти того, щоб завозити мігрантів замість українців на ринок праці чи підміняти ними наших громадян. Українці повинні працювати, розвивати економіку та будувати свою державу. А якщо іноземці хочуть приїхати до України — то насамперед для того, щоб допомогти у боротьбі за нашу свободу та незалежність”, — пояснив нардеп.

За словами політика, якщо людина готова підписати контракт і стати на захист України — держава має створити для цього зрозумілі та доступні умови. Нардеп розповів, що сьогодні готуються важливі зміни: посилюється грошове забезпечення для контрактників Збройних сил України, будуть чіткі умови служби, визначені строки та конкурентні контракти.

“Водночас потрібно прибрати всі штучні перепони й бюрократію, які створюють окремі чиновники у сфері оборони для тих іноземців, які реально хочуть воювати за Україну. Людина, яка готова ризикувати життям за нашу державу, не повинна місяцями ходити кабінетами та доводити своє право допомагати Україні. Боронити українську землю — це честь. І держава має гідно віддячувати тим, хто готовий взяти на себе цю відповідальність”, — наголосив політик.

За його словами, держава повинна активніше працювати над залученням іноземців до служби, адже це допоможе провести ротацію чи демобілізацію захисників, які воюють з перших днів повномасштабної війни.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як в Раді пропонують змінити мобілізацію.



