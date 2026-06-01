Иностранцы нужны в Украине: в Раде указали на важный нюанс

Кречмаровская Наталия
В Украине не прекращается дискуссия о завозе трудовых мигрантов. Есть аргументы как за, так и против. В Раде рассказали, как можно эффективно привлекать иностранцев.
Народный депутат Александр Качура убежден, что Украина должна быть максимально открыта для иностранцев, готовых помогать в защите нашего государства. По его словам, здесь важно четко расставить акценты.
По словам политика, если человек готов подписать контракт и встать на защиту Украины – государство должно создать для этого понятные и доступные условия. Нардеп рассказал, что сегодня готовятся важные изменения: усиливается денежное довольствие для контрактников Вооруженных сил Украины, будут четкие условия службы, определены сроки и конкурентные контракты.
По его словам, государство должно активнее работать над привлечением иностранцев в службу, ведь это поможет провести ротацию или демобилизацию защитников, воюющих с первых дней полномасштабной войны.
