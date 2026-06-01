Иностранцы нужны в Украине: в Раде указали на важный нюанс

В Украине не прекращается дискуссия о завозе трудовых мигрантов. Есть аргументы как за, так и против. В Раде рассказали, как можно эффективно привлекать иностранцев.

Народный депутат Александр Качура убежден, что Украина должна быть максимально открыта для иностранцев, готовых помогать в защите нашего государства. По его словам, здесь важно четко расставить акценты.

"Я категорически против того, чтобы завозить мигрантов вместо украинцев на рынок труда или подменять ими наших граждан. Украинцы должны работать, развивать экономику и строить свое государство. А если иностранцы хотят приехать в Украину — прежде всего для того, чтобы помочь в борьбе за нашу свободу и независимость", — пояснил нардеп.

По словам политика, если человек готов подписать контракт и встать на защиту Украины – государство должно создать для этого понятные и доступные условия. Нардеп рассказал, что сегодня готовятся важные изменения: усиливается денежное довольствие для контрактников Вооруженных сил Украины, будут четкие условия службы, определены сроки и конкурентные контракты.

"В то же время нужно убрать все искусственные препятствия и бюрократию, которые создают отдельные чиновники в сфере обороны для тех иностранцев, которые реально хотят воевать за Украину. Человек, который готов рисковать жизнью за наше государство, не должен месяцами ходить по кабинетам и доказывать свое право помогать Украине. Защищать украинскую землю – это честь. И государство должно достойно благодарить тех, кто готов взять на себя эту ответственность”, — подчеркнул политик.

По его словам, государство должно активнее работать над привлечением иностранцев в службу, ведь это поможет провести ротацию или демобилизацию защитников, воюющих с первых дней полномасштабной войны.

