logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство права людини Хто може отримати 3200 грн від держави та як забрати гроші швидко
commentss НОВИНИ Всі новини

Хто може отримати 3200 грн від держави та як забрати гроші швидко

Фінансова підтримка для українців: військові, ВПО та безробітні мають право на цільову виплату

22 січня 2026, 14:23
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В умовах війни кожна гривня на вагу золота. І якщо ви думаєте, що такі суми, як 3200 грн — це "роздача всім підряд", то ми розвіємо цей міф. Цільова допомога у 3200 гривень насправді передбачена державою, і отримати її можуть лише певні категорії українців. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Хто може отримати 3200 грн від держави та як забрати гроші швидко

Допомога 3200 грн для українців: хто підпадає під програму і як швидко оформити

Хто ж реально може претендувати на виплату?

1. Військові та ветерани.
Це не просто гроші "на руки". 3200 грн найчастіше виділяються на оздоровлення, реабілітацію або соціальну адаптацію звільнених із служби. Також ця сума може покривати харчування під час лікування.

2. Безробітні.
Якщо ви зареєстровані у Центрі зайнятості і берете участь у суспільно-корисних роботах, ця допомога може бути вашою. Базова ставка для неповної зайнятості часто стартує саме від 3200 грн.

3. Особи з інвалідністю та внутрішньо переміщені.
Держава може компенсувати витрати на перекваліфікацію або професійне навчання, допомагаючи ВПО та людям з інвалідністю адаптуватися та знайти роботу.

Як оформити виплату?
Все просто, якщо слідувати покроковому алгоритму:

Крок 1. Зверніться до правильного органу:

  • безробітні — Центр зайнятості

  • військові/ветерани — ТЦК та СП або соцзахист

Крок 2. Зберіть документи: паспорт, ІПН, посвідчення УБД, довідки ВПО або МСЕК, реквізити банку для зарахування коштів.

Крок 3. Подайте заяву особисто. Рішення про виплату зазвичай приймають протягом кількох робочих днів.

А що, якщо відмовили?
Найчастіше — через невідповідність критеріям: перебування за кордоном, офіційне працевлаштування або відсутність підтверджувальних документів. Експерти радять не гадати, а звернутися до Пенсійного фонду чи ЦНАПу у своєму регіоні, щоб отримати актуальні інструкції та перевірити, чи підпадаєте ви під програму.

Читайте також в "Коментарях" про правову допомогу для ветеранів "СОВА". 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини