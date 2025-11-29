Правова допомога ветеранам: проект «СОВА» працює на Житомирщині

30 листопада у Житомирі про результати своєї діяльності прозвітував проект "СОВА", започаткований Громадсько-військовим рухом. Проект надає безоплатну правову допомогу військовослужбовцям, ветеранам та їхнім сім’ям у складних життєвих ситуаціях.

Олександр Гінгізов, представник ГВР у Житомирські області і координатор проекту «СОВА»

Важливо зазначити, що громадську приймальню проекту "Сова" у Житомирі відкрили першою в Україні. За п’ять місяців роботи до офісу на проспекті Незалежності, 91/1 за юридичною консультацією звернулися більше тисячі ветеранів, діючих військових та членів їхніх сімей.

"Сотні звернень військовослужбовців довели своєчасність та користь нашої правничої допомоги", – говорить представник ГВР у Житомирські області і координатор проекту "СОВА" Олександр Гінгізов.

Проект юридичної допомоги "СОВА" виник як ініціатива спільноти ветеранів-учасників Громадсько-військового руху. ГВР розпочав створення мережі приймалень у обласних центрах України, залучивши юристів, адвокатів, правників, відкрив гарячу лінію 557 для реагування на запити ветеранів у екстрених ситуаціях. Окрім Житомира, офіси "СОВИ" працюють у Полтаві, Луцьку та Львові.

"З початку діяльності громадської приймальні у Житомирі до нас загалом надійшло більше тисячі звернень. На нашу гарячу лінію за номером 557 ми вже прийняли 737 дзвінків, до приймальні звернулося 185 заявників, а через соцмережі ми отримали 55 запитів. Про що це свідчить? Про те, що розпочатий ГВР проект правової допомоги ветеранам і їхнім родинам було створено вчасно. Кількість невирішених питань у захисників – значна і зростає з кожним днем. Наша задача – надати весь спектр інформації та допомоги, підтримати захисника, військового, ветерана, членів сімей", – розповідає Гінгізов.

Про те, чому ветеранам складно отримати допомогу від держави, розповів координатор ініціативної групи Громадсько-військового руху Олексій Івашин.

"Ветерану складно зрозуміти, куди звертатися, щоб отримати допомогу чи пільги, бо вони розпорошені між величезною кількістю відомств: Мінветеранів, Мінсоцполітики, Пенсійним фондом, Мінохорони здоров'я, ЦНАПами тощо. І ця проблема – розсіяність і дублювання послуг – лише набирає обертів", – зазначає Івашин.

Також він звертає увагу на те, що держава поки не створила єдиного інформаційного центру, куди б могли звертатися з будь-якими питаннями ветерани, діючі військові та їхні рідні.

Громадсько-військовий рух вважає за необхідне створити систему "єдиного вікна" для учасників бойових дій, ветеранів та родин, аби припинити хаос та дублювання функцій у системі допомоги ветеранам.

"Поки що таку допомогу надають громадські організації, такі, як ГВР і наш проект "СОВА". Хоча ця проблематика має вирішуватися на державному рівні. Це був би найкращий приклад прояву державою поваги та реальної турботи про наших захисників", – підсумував координатор ГВР.

За словами координатора проекту "СОВА" і ветерана російсько-української війни Олександра Гінгізова за сухими цифрами діяльності громадської приймальні в Житомирській області – долі військових, ветеранів та цілих сімей.

"Основні проблеми, з якими до нас звертаються заявники – недоотримання виплат військовослужбовцями та членами їх сімей, зокрема одноразової грошової допомоги, затримка або відсутність індексації заробітної плати, перерахунку грошового забезпечення. Окремий пласт питань – це проходження ВЛК, затримка видачі висновку, суб’єктивність рішень різних ВЛК тощо", – повідомив він.



