Правовая помощь ветеранам: проект «СОВА» работает на Житомирщине

30 ноября в Житомире о результатах своей деятельности отчитался проект "СОВА" , начатый Общественно-военным движением. Проект предоставляет бесплатную правовую помощь военнослужащим, ветеранам и их семьям в сложных жизненных ситуациях.

Александр Гингизов, представитель ГВР в Житомирской области и координатор проекта «СОВА»

Важно отметить, что общественную приемную проекта Сова в Житомире открыли первой в Украине. За пять месяцев работы в офис на проспекте Независимости, 91/1 за юридической консультацией обратилось более тысячи ветеранов, действующих военных и членов их семей.

"Сотни обращений военнослужащих доказали своевременность и пользу нашей юридической помощи", – говорит представитель ГВР в Житомирской области и координатор проекта "СОВА" Александр Гингизов.

Проект юридической помощи СОВА возник как инициатива сообщества ветеранов-участников Общественно-военного движения. ГВР приступил к созданию сети приемных в областных центрах Украины, привлекая юристов, адвокатов, юристов, открыл горячую линию 557 для реагирования на запросы ветеранов в экстренных ситуациях. Кроме Житомира офисы "СОВИ" работают в Полтаве, Луцке и Львове.

"С начала деятельности общественной приемной в Житомире к нам в общей сложности поступило более тысячи обращений. На нашу горячую линию по номеру 557 мы уже приняли 737 звонков, в приемную обратилось 185 заявителей, а через соцсети мы получили 55 запросов. О чем это говорит? О том, что начатый ГВР проект правовой помощи ветеранам и их семьям был создан вовремя. Количество нерешенных вопросов у защитников – значительно и растет с каждым днем. Наша задача – предоставить весь спектр информации и помощи, поддержать защитника, военного, ветерана, членов семей", – рассказывает Гингизов.

О том, почему ветеранам сложно получить помощь от государства, рассказал координатор инициативной группы Общественно-военного движения Алексей Ивашин.

"Ветерану сложно понять, куда обращаться, чтобы получить помощь или льготы, потому что они рассеяны между огромным количеством ведомств: Минветеранов, Минсоцполитики, Пенсионным фондом, Минздравом, ЦНАПами и т.д. И эта проблема – рассеянность и дублирование услуг – только набирает обороты", – отмечает Ивашин.

Также он обращает внимание на то, что государство пока не создало единого информационного центра, куда могли обращаться с любыми вопросами ветераны, действующие военные и их родные.

Общественно-военное движение считает необходимым создать систему "единого окна" для участников боевых действий, ветеранов и семей, чтобы прекратить хаос и дублирование функций в системе помощи ветеранам.

"Пока такую помощь оказывают общественные организации, такие как ГВР и наш проект "СОВА". Хотя эта проблематика должна решаться на государственном уровне. Это был бы лучший пример проявления уважения и реальной заботы о наших защитниках", – подытожил координатор ГВР.

По словам координатора проекта "СОВА" и ветерана российско-украинской войны Александра Гингизова по сухим цифрам деятельности общественной приемной в Житомирской области – судьбы военных, ветеранов и целых семей.

"Основные проблемы, с которыми к нам обращаются заявители – недополучение выплат военнослужащими и членами их семей, в частности, единовременной денежной помощи, задержка или отсутствие индексации заработной платы, перерасчета денежного обеспечения. Отдельный пласт вопросов – это прохождение ВЛК, задержка выдачи заключения, субъективность решений разных ВЛК и т.д.", – сообщил он.



