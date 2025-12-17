Гроші за гектар і худобу: фермерам пообіцяли нові дотації у 2026 році

У Державному бюджеті України на 2026 рік передбачено масштабну програму підтримки фермерських господарств. Зокрема, аграріям виплачуватимуть дотації на кожен гектар оброблюваної землі, а також фінансову допомогу за утримання великої та дрібної рогатої худоби. Про це повідомляє Мінфін.

2,6 млрд грн для аграріїв: у бюджеті-2026 заклали дотації на землю та тваринництво

Загальний обсяг коштів, закладених на підтримку фермерів, становить 2,6 млрд гривень. Ця сума є частиною загального фінансування агропромислового комплексу, яке у 2026 році сягне 14,1 млрд грн. Порівняно з 2025 роком фінансування АПК зросте на 4,5 млрд грн.

У Міністерстві фінансів зазначають, що кошти спрямовуватимуться одразу за кількома ключовими напрямами. Йдеться про дотації на 1 гектар сільськогосподарських угідь, державну підтримку тваринництва, а також програми пільгового кредитування. Очікується, що це допоможе малим і середнім господарствам зберегти стійкість та розширити виробництво в умовах воєнної економіки.

Найбільший фінансовий ресурс — 9,5 млрд грн — планують спрямувати на загальну підтримку сільгоспвиробників. До цього пакета входять дотації для господарств, що працюють на прифронтових територіях, компенсація страхування сільськогосподарської продукції та фінансування відновлення систем зрошення. Окремо на заходи з меліорації в бюджеті передбачено 0,2 млрд грн.

Одним із пріоритетів аграрної політики у 2026 році залишається гуманітарне розмінування. На очищення сільськогосподарських земель від вибухонебезпечних предметів держава планує спрямувати 2 млрд гривень. Це вважають ключовою умовою повернення полів до обробітку та відновлення посівних кампаній на деокупованих територіях.

Крім того, у бюджеті збережено грантові програми для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства. Також фермери зможуть і надалі отримувати компенсацію відсоткових ставок за кредитами в межах державної програми "Доступні кредити 5–7–9 %".

