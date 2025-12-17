logo

Деньги за гектар и скот: фермерам пообещали новые дотации в 2026 году
НОВОСТИ

Деньги за гектар и скот: фермерам пообещали новые дотации в 2026 году

Государство планирует поддержать фермеров выплатами на гектар, содержание коров, коз и овец, а также льготными кредитами

17 декабря 2025, 04:25
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Государственном бюджете Украины на 2026 год предусмотрена масштабная программа поддержки фермерских хозяйств. В частности, аграриям будут выплачивать дотации на каждый гектар возделываемой земли, а также финансовую помощь за содержание крупного и мелкого рогатого скота. Об этом сообщает Минфин .

Деньги за гектар и скот: фермерам пообещали новые дотации в 2026 году

2,6 млрд грн для аграриев: в бюджете-2026 заложили дотации на землю и животноводство

Общий объем средств, заложенных в поддержку фермеров, составляет 2,6 млрд. гривен . Эта сумма является частью общего финансирования агропромышленного комплекса, которое в 2026 году составит 14,1 млрд грн . По сравнению с 2025 годом финансирование АПК вырастет на 4,5 млрд грн .

В Министерстве финансов отмечают, что средства будут направляться сразу по нескольким ключевым направлениям. Речь идет о дотациях на 1 гектар сельскохозяйственных угодий, государственной поддержке животноводства, а также программах льготного кредитования. Ожидается, что это поможет малым и средним хозяйствам сохранить устойчивость и расширить производство в условиях военной экономики.

Наибольший финансовый ресурс – 9,5 млрд грн – планируют направить на общую поддержку сельхозпроизводителей. В этот пакет входят дотации для хозяйств, работающих на прифронтовых территориях, компенсация страхования сельскохозяйственной продукции и финансирование восстановления систем орошения. Отдельно на мероприятия по мелиорации в бюджете предусмотрено 0,2 млрд грн .

Одним из приоритетов аграрной политики в 2026 году остается гуманитарное разминирование. На очистку сельскохозяйственных земель от взрывоопасных предметов государство планирует направить 2 млрд. гривен . Это считается ключевым условием возвращения полей к возделыванию и возобновлению посевных кампаний на деоккупированных территориях.

Кроме того, в бюджете сохранены грантовые программы для развития садоводства, ягодничества, виноградарства и тепличного хозяйства. Также фермеры смогут и дальше получать компенсацию процентных ставок по кредитам в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5–7–9 %" .

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики депутаты подняли вопрос несправедливых условий экспорта украинского сахара.



