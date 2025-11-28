logo_ukra

Гроші списані, а готівки немає: як повернути кошти після збою банкомата
НОВИНИ

Гроші списані, а готівки немає: як повернути кошти після збою банкомата

Блекаути провокують збої банкоматів по всій країні — банки пояснили, як правильно діяти, аби не втратити свої гроші.

28 листопада 2025, 09:48
Через часті відключення світла в Україні значно побільшало випадків, коли банкомат встигає списати кошти з картки, але не видає готівку. Людина залишається без грошей, і це викликає panic-ефект, особливо коли операція була терміновою. Банки заспокоюють: такі інциденти — не вирок, і майже завжди гроші повертаються на рахунок. Про це повідомляють "Економічні новини". 

Гроші списані, а готівки немає: як повернути кошти після збою банкомата

Банкомат може списати кошти без видачі під час блекауту — банки пояснили, як повернути гроші.

У фінансових установах пояснюють: як тільки сталося списання без видачі, потрібно звернутися до служби підтримки банку. У ПриватБанку зазначають, що заявка зазвичай розглядається протягом однієї доби, але якщо потрібна інкасація банкомата, процес може тривати до двох тижнів. Після перевірки кошти повертають автоматично, а клієнт отримує повідомлення.

У КредоБанку радять одразу фіксувати точну адресу банкомата та час невдалої операції — це прискорює перевірку. Там також підтверджують: більшість таких випадків завершуються успішним поверненням грошей, хоча інколи доводиться чекати ті ж два тижні.

Юристи додають: якщо банк затягує або відмовляється повертати кошти, варто письмово звернутися до установи, якій належить банкомат, а у крайньому разі — подати скаргу до Національного банку України. Це дієвий механізм, який майже завжди змушує банк реагувати швидше.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що загальний час знеструмлень у більшості регіонів України, порівняно з попередніми днями, суттєво зменшився. Досягти такого результату вдалося завдяки самовідданій цілодобовій роботі українських енергетиків та накопиченому запасу обладнання. Чи збережеться тенденція до скорочення періоду обмежень і надалі – залежатиме від частоти та інтенсивності наступних російських обстрілів.



