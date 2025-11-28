Деньги списаны, а наличных нет: как вернуть средства после сбоя банкомата

Из-за частых отключений света в Украине значительно увеличилось количество случаев, когда банкомат успевает списать средства с карты, но не выдает наличные. Человек остается без денег, и это вызывает panic эффект, особенно когда операция была срочной. Банки успокаивают: такие инциденты не приговор, и почти всегда деньги возвращаются на счет. Об этом сообщают "Экономические новости".

В финансовых учреждениях объясняют: как только произошло списание без выдачи, следует обратиться в службу поддержки банка. В ПриватБанке отмечают, что заявка обычно рассматривается в течение суток, но если нужна инкассация банкомата, процесс может длиться до двух недель. После проверки средства возвращаются автоматически, а клиент получает уведомление.

В КредоБанке советуют сразу фиксировать точный адрес банкомата и время неудачной операции — это ускоряет проверку. Там также подтверждают: большинство таких случаев завершается успешным возвратом денег, хотя иногда приходится ждать те же две недели.

Юристы добавляют: если банк затягивает или отказывается возвращать средства, следует письменно обратиться в учреждение, которому принадлежит банкомат, а в крайнем случае подать жалобу в Национальный банк Украины. Это действенный механизм, который всегда заставляет банк реагировать быстрее.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что общее время обесточений в большинстве регионов Украины по сравнению с предыдущими днями существенно уменьшилось. Достичь такого результата удалось благодаря самоотверженной круглосуточной работе украинских энергетиков и накопленному запасу оборудования. Сохранится ли тенденция к сокращению периода ограничений и в дальнейшем – будет зависеть от частоты и интенсивности последующих российских обстрелов.

