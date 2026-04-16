Гроші на фронті і в тилу: скільки реально платитимуть військовим з 1 травня

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
З 1 травня 2026 року система грошового забезпечення українських військовослужбовців залишається без змін. Попри очікування підвищень або нових доплат, уряд вирішив зберегти чинну модель виплат.
Виплати військовим у травні не зміняться – але є нюанси, про які мовчать
Як повідомляють "Коментарі", про це йдеться в Закон України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" і постанову Кабміну №168, які чітко регламентують структуру та розміри виплат.
Розмір виплат залежить не від статусу – мобілізований чи контрактник – а від посади, звання та стажу служби.
Базове грошове забезпечення включає три основні компоненти:
– посадовий оклад;
– оклад за військовим званням;
– надбавку за вислугу років (від 5% до 50%).
Але основні гроші військові отримують саме через доплати.
Система надбавок залишається ключовою частиною доходу військових:
– 30 000 грн – за виконання бойових або спеціальних завдань;
– 50 000 грн – для штабів і органів управління;
– 70 000 грн – додаткова виплата за службу безпосередньо на передовій;
– 100 000 грн – для тих, хто бере участь у бойових діях, перебуває в полоні або проходить лікування після поранення.
Саме ці виплати формують основний рівень доходу, який може значно перевищувати базовий оклад.
Перше грошове забезпечення військовослужбовець отримує приблизно через місяць після мобілізації або підписання контракту.
Важливий нюанс:
у ЗСУ немає поділу на аванс і зарплату – вся сума надходить одразу одним платежем.
Окрім щомісячних нарахувань, військові мають право на низку додаткових фінансових виплат:
– допомога на оздоровлення – раз на рік у розмірі місячного забезпечення;
– соціальна допомога – у разі поранення або складних життєвих обставин;
– одноразова виплата після першого контракту – від 24 224 до 30 280 грн;
– 1 000 000 грн – за програмою "Контракт 18–24";
– виплати при переведенні до іншого гарнізону.
Експерти пояснюють: у нинішніх умовах держава намагається зберегти стабільність виплат, а не переглядати їх.
Попри інфляцію та економічний тиск, головне завдання – забезпечити регулярність і передбачуваність фінансування армії.
Водночас питання підвищення зарплат військовим періодично піднімається, однак наразі жодних змін не затверджено.
