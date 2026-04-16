Гроші на фронті і в тилу: скільки реально платитимуть військовим з 1 травня

З 1 травня 2026 року система грошового забезпечення українських військовослужбовців залишається без змін. Попри очікування підвищень або нових доплат, уряд вирішив зберегти чинну модель виплат.

Виплати військовим у травні не зміняться – але є нюанси, про які мовчать

Як повідомляють "Коментарі", про це йдеться в Закон України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" і постанову Кабміну №168, які чітко регламентують структуру та розміри виплат.

Скільки платять: ключові цифри

Розмір виплат залежить не від статусу – мобілізований чи контрактник – а від посади, звання та стажу служби.

Базове грошове забезпечення включає три основні компоненти:

– посадовий оклад;

– оклад за військовим званням;

– надбавку за вислугу років (від 5% до 50%).

Але основні гроші військові отримують саме через доплати.

Доплати, які формують реальний дохід

Система надбавок залишається ключовою частиною доходу військових:

– 30 000 грн – за виконання бойових або спеціальних завдань;

– 50 000 грн – для штабів і органів управління;

– 70 000 грн – додаткова виплата за службу безпосередньо на передовій;

– 100 000 грн – для тих, хто бере участь у бойових діях, перебуває в полоні або проходить лікування після поранення.

Саме ці виплати формують основний рівень доходу, який може значно перевищувати базовий оклад.

Як і коли платять

Перше грошове забезпечення військовослужбовець отримує приблизно через місяць після мобілізації або підписання контракту.

Важливий нюанс:

у ЗСУ немає поділу на аванс і зарплату – вся сума надходить одразу одним платежем.

Додаткові виплати: що ще можна отримати

Окрім щомісячних нарахувань, військові мають право на низку додаткових фінансових виплат:

– допомога на оздоровлення – раз на рік у розмірі місячного забезпечення;

– соціальна допомога – у разі поранення або складних життєвих обставин;

– одноразова виплата після першого контракту – від 24 224 до 30 280 грн;

– 1 000 000 грн – за програмою "Контракт 18–24";

– виплати при переведенні до іншого гарнізону.

Чому виплати не змінюють

Експерти пояснюють: у нинішніх умовах держава намагається зберегти стабільність виплат, а не переглядати їх.

Попри інфляцію та економічний тиск, головне завдання – забезпечити регулярність і передбачуваність фінансування армії.

Водночас питання підвищення зарплат військовим періодично піднімається, однак наразі жодних змін не затверджено.

