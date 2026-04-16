Деньги на фронте и в тылу: сколько реально будут платить военным с 1 мая
commentss НОВОСТИ Все новости

Деньги на фронте и в тылу: сколько реально будут платить военным с 1 мая

От 30 тысяч до 100 тысяч и более – как формируется зарплата украинского военного.

16 апреля 2026, 19:50
Проніна Анна

С 1 мая 2026 года система денежного довольствия украинских военнослужащих остается без изменений. Несмотря на ожидания повышений или новых доплат, правительство решило сохранить действующую модель выплат.

Выплаты военным в мае не изменятся – но есть нюансы, о которых молчат

Как сообщают " Комментарии ", об этом говорится в Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и постановление Кабмина №168, четко регламентирующих структуру и размеры выплат.

Сколько платят: ключевые цифры

Размер выплат зависит не от статуса – мобилизованный или контрактник – а от должности, звания и стажа службы.

Базовое денежное довольствие включает три основных компонента:
– должностной оклад;
– оклад по воинскому званию;
– надбавку за выслугу лет (от 5% до 50%).

Но основные деньги военные получают именно из-за доплат.

Доплаты, формирующие реальный доход

Система надбавок остается ключевой частью дохода военных:

– 30 000 грн – за выполнение боевых или специальных задач;
– 50 000 грн – для штабов и органов управления;
– 70 000 грн – дополнительная выплата за службу непосредственно на передовой;
– 100 000 грн – для тех, кто участвует в боевых действиях, находится в плену или проходит лечение после ранения.

Конкретно эти выплаты сформировывают основной уровень дохода, который может существенно превосходить базовый оклад.

Как и когда платят

Первое денежное довольствие военнослужащий получает примерно через месяц после мобилизации или подписания контракта.

Важный нюанс:
у ВСУ нет разделения на аванс и зарплату – вся сумма поступает сразу одним платежом.

Дополнительные выплаты: что еще можно получить

Кроме ежемесячных начислений, военные имеют право на ряд дополнительных финансовых выплат:

– помощь на оздоровление – раз в год в размере месячного довольствия;
– социальная помощь – в случае ранения или сложных жизненных обстоятельств;
– единовременная выплата после первого контракта – от 24 224 до 30 280 грн;
– 1 000 000 грн – по программе "Контракт 18–24";
– выплаты при переводе в другой гарнизон.

Почему выплаты не меняют

Эксперты объясняют: в нынешних условиях государство пытается сохранить стабильность выплат, а не пересматривать их.

Несмотря на инфляцию и экономическое давление, главная задача – обеспечить регулярность и предсказуемость финансирования армии.

В то же время вопрос повышения зарплат военным периодически поднимается, однако пока никакие изменения не утверждены.

Ранее "Комментарии" сообщали, какие вакансии сегодня популярны на рынке труда, и сколько платят.



