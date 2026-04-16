Деньги на фронте и в тылу: сколько реально будут платить военным с 1 мая

Проніна Анна
С 1 мая 2026 года система денежного довольствия украинских военнослужащих остается без изменений. Несмотря на ожидания повышений или новых доплат, правительство решило сохранить действующую модель выплат.
Выплаты военным в мае не изменятся – но есть нюансы, о которых молчат
Как сообщают " Комментарии ", об этом говорится в Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и постановление Кабмина №168, четко регламентирующих структуру и размеры выплат.
Размер выплат зависит не от статуса – мобилизованный или контрактник – а от должности, звания и стажа службы.
Базовое денежное довольствие включает три основных компонента:
– должностной оклад;
– оклад по воинскому званию;
– надбавку за выслугу лет (от 5% до 50%).
Но основные деньги военные получают именно из-за доплат.
Система надбавок остается ключевой частью дохода военных:
– 30 000 грн – за выполнение боевых или специальных задач;
– 50 000 грн – для штабов и органов управления;
– 70 000 грн – дополнительная выплата за службу непосредственно на передовой;
– 100 000 грн – для тех, кто участвует в боевых действиях, находится в плену или проходит лечение после ранения.
Конкретно эти выплаты сформировывают основной уровень дохода, который может существенно превосходить базовый оклад.
Первое денежное довольствие военнослужащий получает примерно через месяц после мобилизации или подписания контракта.
Важный нюанс:
у ВСУ нет разделения на аванс и зарплату – вся сумма поступает сразу одним платежом.
Кроме ежемесячных начислений, военные имеют право на ряд дополнительных финансовых выплат:
– помощь на оздоровление – раз в год в размере месячного довольствия;
– социальная помощь – в случае ранения или сложных жизненных обстоятельств;
– единовременная выплата после первого контракта – от 24 224 до 30 280 грн;
– 1 000 000 грн – по программе "Контракт 18–24";
– выплаты при переводе в другой гарнизон.
Эксперты объясняют: в нынешних условиях государство пытается сохранить стабильность выплат, а не пересматривать их.
Несмотря на инфляцию и экономическое давление, главная задача – обеспечить регулярность и предсказуемость финансирования армии.
В то же время вопрос повышения зарплат военным периодически поднимается, однако пока никакие изменения не утверждены.
