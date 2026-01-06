Google більше не показуватиме це: простий трюк, який прибирає російські сайти з пошуку та YouTube

Попри війну та інформаційну агресію, російські сайти й досі з’являються у видачі Google, а контент російською мовою — у рекомендаціях YouTube. Багато користувачів навіть не здогадуються, що алгоритми самі "підсовують" цей контент, орієнтуючись на мовні налаштування акаунту та браузера. Хороша новина — це можна виправити. Про це повідомляє Liga.net.

Як заблокувати російський контент у Google і YouTube за кілька хвилин

Експерти з цифрової безпеки пояснюють: достатньо правильно налаштувати Google Account і браузер, щоб різко зменшити кількість російського контенту у пошуку, сервісах Google та YouTube.

Перший крок — змініть мови в Google-акаунті.

Зайдіть у свій Google Account, натиснувши на іконку профілю у правому верхньому куті, і відкрийте розділ "Управління акаунтом". Далі перейдіть у вкладку "Персональна інформація" та прокрутіть сторінку вниз до пункту "Бажані мови".

Тут важливо не просто обрати Українську мову як основну, а й перевірити розділ "Інші мови". Саме там у багатьох користувачів залишається Російська. Її потрібно видалити повністю, натиснувши на іконку кошика.

У Google запевняють: після цього система поступово почне показувати менше російського контенту у пошуку, новинах і рекомендаціях YouTube. Щоправда, зміни не миттєві — алгоритмам потрібен час на адаптацію.

Другий крок — налаштуйте браузер.

Якщо ви користуєтеся Google Chrome, відкрийте меню "Профілі" та натисніть "Редагувати". У лівому меню знайдіть розділ "Мови". Саме тут задається, якими мовами браузер намагається показувати вміст сайтів.

Експерти радять залишити лише Українську та потрібні вам іноземні мови, повністю прибравши Російську. Додатково варто очистити кеш та історію пошуку — це допоможе "обнулити" старі алгоритмічні звички Google.

Третій крок — змініть власну поведінку.

Навіть випадкові переходи на російські сайти сигналізують алгоритмам, що такий контент вам цікавий. Тому важливо не відкривати російські ресурси за інерцією, навіть якщо вони з’являються у топі пошуку.

Поки система остаточно не перебудувалася, фахівці радять просту хитрість: додавайте до запиту символ -ru . У такому разі Google автоматично відфільтрує всі домени з розширенням .ru.

Кілька простих дій — і ваш інформаційний простір стане значно чистішим. Налаштування мов, очищення браузера та уважність до власних кліків реально зменшують присутність російського контенту в Google і YouTube. Це не лише про комфорт, а й про інформаційну безпеку.

