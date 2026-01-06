Google больше не будет показывать это: простой трюк, убирающий российские сайты по поиску и YouTube

Несмотря на войну и информационную агрессию, российские сайты до сих пор появляются в выдаче Google, а контент на русском языке — в рекомендациях YouTube. Многие пользователи даже не догадываются, что алгоритмы сами "подсовывают" этот контент , ориентируясь на языковые настройки аккаунта и браузера. Хорошая новость – это можно исправить. Об этом сообщает Liga.net.

Как заблокировать русский контент в Google и YouTube через несколько минут

Эксперты по цифровой безопасности объясняют: достаточно правильно настроить Google Account и браузер, чтобы резко снизить количество российского контента в поиске, сервисах Google и YouTube.

Первый шаг – измените языки в Google-аккаунте.

Зайдите в свой Google Account, нажав на иконку профиля в правом верхнем углу и откройте раздел "Управление аккаунтом". Далее перейдите на вкладку "Персональная информация" и прокрутите страницу вниз к "Желаемые языки".

Здесь важно не просто выбрать украинский язык как основной, но и проверить раздел "Другие языки" . Там у многих пользователей остается Русский. Ее нужно удалить полностью, нажав на иконку корзины.

В Google уверяют: после этого система постепенно станет показывать меньше российского контента в поиске, новостях и рекомендациях YouTube. Правда, изменения не мгновенные — алгоритмам нужно время на адаптацию.

Второй шаг – настройте браузер.

Если вы используете Google Chrome, откройте меню "Профили" и нажмите "Изменить". В левом меню найдите раздел "Языки". Именно здесь задается на каких языках браузер пытается показывать содержимое сайтов.

Эксперты советуют оставить только украинский и нужные вам иностранные языки , полностью убрав русский. Дополнительно следует очистить кэш и историю поиска – это поможет "обнулить" старые алгоритмические привычки Google.

Третий шаг – измените собственное поведение.

Даже случайные переходы на российские сайты сигнализируют алгоритмам, что такой контент вам интересен. Поэтому важно не открывать российские ресурсы по инерции , даже если они появляются в топе поиска.

Пока система совсем не перестроилась, спецы рекомендуют простую хитрость: добавляйте к запросу знак -ru . В этом случае Google автоматически отфильтрует все домены с расширением .ru.

Несколько простых действий — и ваше информационное пространство станет гораздо чище. Настройки языков, очистка браузера и внимательность к кликам реально уменьшают присутствие русского контента в Google и YouTube. Это не только о комфорте, но и об информационной безопасности.

